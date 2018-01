Transfer de senzație reușit de Steaua

Echipa de fotbal FCSB a ajuns la un acord cu fundaşul Valerică Găman, care va evolua la vicecampioana României în următorii doi ani, a anunţat clubul pe site-ul său oficial.



Găman, care a evoluat ultima oară la echipa Karabukspor (Turcia) va purta tricoul cu numărul 25.



"Sunt foarte bucuros pentru faptul că am ajuns la cea mai bună echipă din România, care an de an joacă în cupele europene şi este singura calificată în primăvara europeană. Îmi doresc să fiu sănătos şi să ajut echipa să-şi îndeplinească obiectivele", a declarat Găman.



Marius Valerică Găman s-a născut pe 25 februarie 1989, la Băileşti, şi a început activitatea fotbalistică la Universitatea Craiova. A evoluat pentru echipa din Bănie timp de cinci ani, iar în primăvara anului 2011 a semnat cu Dinamo. În august 2011 a semnat cu Astra Giurgiu, echipa alături de care a câştigat titlul de campion, Cupa României şi Supercupa României. În iulie 2016 a plecat la Karabukspor. Are 14 prezenţe la echipa naţională a României, pentru care a înscris un gol.