Italianul Marco Bezzecchi a câştigat Grand Prix-ul Indoneziei la MotoGP. Jorge Martin a redevenit lider în clasamentul general. Sursa foto: Hepta

Pilotul italian Marco Bezzecchi (Aprilia-Racing) a câştigat duminică Marele Premiu al Indoneziei la MotoGP, în timp ce spaniolul Jorge Martin a revenit pe prima poziţie a clasamentului general, cu cinci curse rămase de disputat în acest sezon, notează Agerpres.

Italianul, în vârstă de 27 de ani, originar din Rimini, a obţinut a unsprezecea victorie din carieră, clasându-se în faţa surprizei competiţiei, spaniolul Raul Fernandez  care cucerise sâmbătă primul său pole-position din carieră , precum şi în faţa lui Jorge Martin şi a japonezului Ai Ogura. Această performanţă a însemnat ocuparea primelor patru locuri de către piloţi ai constructorului italian, o premieră în istoria MotoGP.

Cu 355 de puncte, Martin a preluat conducerea clasamentului general de la spaniolul Marc Marquez (Ducati), care a reuşit să termine cursa pe locul al şaselea (353 de puncte). Bezzecchi ocupă locul al treilea (309 puncte), fiind urmat de Ogura (259 de puncte).

Clasamentul Marelui Premiu al Indoneziei la MotoGP desfăşurat pe circuitul de la Mandalika:

1. Marco Bezzecchi (Italia/Aprilia) - 40 min 46 sec 582/100

2. Raul Fernandez (Spania/Aprilia-Trackhouse) la 1 tur

3. Jorge Martin (Spania/Aprilia) la 1 tur

4. Ai Ogura (Japonia/Aprilia-Trackhouse) la 1 tur

5. Pedro Acosta (Spania/KTM) la 1 tur

6. Marc Marquez (Spania/Ducati) la 1 tur

7. Alex Marquez (Spania/Ducati-Gresini) la 1 tur

8. Fabio Di Giannantonio (Italia/Ducati-VR46) la 1 tur

9. Fabio Quartararo (Franţa/Yamaha) la 1 tur

10. Enea Bastianini (Italia/KTM-Tech3) la 1 tur

11. Brad Binder (Africa de Sud/KTM) la 1 tur

12. Luca Marini (Italia/Honda) la 1 tur

13. Johann Zarco (Franţa/Honda-LCR) la 1 tur

14. Franco Morbidelli (Italia/Ducati-VR46) la 1 tur

15. Alex Rins (Spania/Yamaha) la 1 tur

16. Diogo Moreira (Brazilia/Honda-LCR) la 1 tur

17. Maverick Vinales (Spania/KTM-Tech3) la 1 tur

Au abandonat: Fermin Aldeguer (Spania/Ducati-Gresini) în primul tur, Jack Miller (Australia/Yamaha-Pramac) în turul al patrulea, Francesco Bagnaia (Italia/Ducati) în turul 5, Toprak Razgatlioglu (Turcia/Yamaha-Pramac) în turul 7.

Top 10 în clasamentul general al piloţilor:

1. Jorge Martin (Spania/Aprilia) 355 pct.

2. Marc Marquez (Spania/Ducati) 353

3. Marco Bezzecchi (Italia/Aprilia) 309

4. Ai Ogura (Japonia/Aprilia-Trackhouse) 259

5. Pedro Acosta (Spania/KTM) 258

6. Fabio Di Giannantonio (Italia/Ducati-VR46) 245

7. Raul Fernandez (Spania/Aprilia-Trackhouse) 236

8. Alex Marquez (Spania/Ducati-Gresini) 172

9. Francesco Bagnaia (Italia/Ducati) 166

10. Fermin Aldeguer (Spania/Ducati-Gresini) 125