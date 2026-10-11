Italianul Marco Bezzecchi a câştigat Grand Prix-ul Indoneziei la MotoGP. Jorge Martin a redevenit lider în clasamentul general

Pilotul italian Marco Bezzecchi (Aprilia-Racing) a câştigat duminică Marele Premiu al Indoneziei la MotoGP, în timp ce spaniolul Jorge Martin a revenit pe prima poziţie a clasamentului general, cu cinci curse rămase de disputat în acest sezon, notează Agerpres.
Italianul, în vârstă de 27 de ani, originar din Rimini, a obţinut a unsprezecea victorie din carieră, clasându-se în faţa surprizei competiţiei, spaniolul Raul Fernandez care cucerise sâmbătă primul său pole-position din carieră , precum şi în faţa lui Jorge Martin şi a japonezului Ai Ogura. Această performanţă a însemnat ocuparea primelor patru locuri de către piloţi ai constructorului italian, o premieră în istoria MotoGP.
Cu 355 de puncte, Martin a preluat conducerea clasamentului general de la spaniolul Marc Marquez (Ducati), care a reuşit să termine cursa pe locul al şaselea (353 de puncte). Bezzecchi ocupă locul al treilea (309 puncte), fiind urmat de Ogura (259 de puncte).
Clasamentul Marelui Premiu al Indoneziei la MotoGP desfăşurat pe circuitul de la Mandalika:
1. Marco Bezzecchi (Italia/Aprilia) - 40 min 46 sec 582/100
2. Raul Fernandez (Spania/Aprilia-Trackhouse) la 1 tur
3. Jorge Martin (Spania/Aprilia) la 1 tur
4. Ai Ogura (Japonia/Aprilia-Trackhouse) la 1 tur
5. Pedro Acosta (Spania/KTM) la 1 tur
6. Marc Marquez (Spania/Ducati) la 1 tur
7. Alex Marquez (Spania/Ducati-Gresini) la 1 tur
8. Fabio Di Giannantonio (Italia/Ducati-VR46) la 1 tur
9. Fabio Quartararo (Franţa/Yamaha) la 1 tur
10. Enea Bastianini (Italia/KTM-Tech3) la 1 tur
11. Brad Binder (Africa de Sud/KTM) la 1 tur
12. Luca Marini (Italia/Honda) la 1 tur
13. Johann Zarco (Franţa/Honda-LCR) la 1 tur
14. Franco Morbidelli (Italia/Ducati-VR46) la 1 tur
15. Alex Rins (Spania/Yamaha) la 1 tur
16. Diogo Moreira (Brazilia/Honda-LCR) la 1 tur
17. Maverick Vinales (Spania/KTM-Tech3) la 1 tur
Au abandonat: Fermin Aldeguer (Spania/Ducati-Gresini) în primul tur, Jack Miller (Australia/Yamaha-Pramac) în turul al patrulea, Francesco Bagnaia (Italia/Ducati) în turul 5, Toprak Razgatlioglu (Turcia/Yamaha-Pramac) în turul 7.
Top 10 în clasamentul general al piloţilor:
1. Jorge Martin (Spania/Aprilia) 355 pct.
2. Marc Marquez (Spania/Ducati) 353
3. Marco Bezzecchi (Italia/Aprilia) 309
4. Ai Ogura (Japonia/Aprilia-Trackhouse) 259
5. Pedro Acosta (Spania/KTM) 258
6. Fabio Di Giannantonio (Italia/Ducati-VR46) 245
7. Raul Fernandez (Spania/Aprilia-Trackhouse) 236
8. Alex Marquez (Spania/Ducati-Gresini) 172
9. Francesco Bagnaia (Italia/Ducati) 166
10. Fermin Aldeguer (Spania/Ducati-Gresini) 125