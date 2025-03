Legenda boxului George Foreman a murit la vârsta de 76 de ani

Legenda boxului la categoria grea, George Foreman, a murit la vârsta de 76 de ani, potrivit familiei sale, scrie BBC.

Cunoscut sub numele de "Big George" în ring, americanul şi-a construit una dintre cele mai remarcabile şi durabile cariere în acest sport, câştigând aurul olimpic în 1968 şi revendicând de două ori titlul mondial la categoria grea, la un interval de 21 de ani - a doua oară devenind cel mai în vârstă campion din istorie, la 45 de ani.

El şi-a pierdut primul titlu în faţa lui Muhammad Ali în celebrul meci "Rumble in the Jungle" din 1974. Totuşi, cariera profesională a lui Foreman a cuprins un total uluitor de 76 de victorii, inclusiv 68 prin knockout, aproape dublu faţă de Ali.

El s-a retras din sport în 1997.

Foreman a fost căsătorit de patru ori în anii 1970 şi 1980. În 1985, el s-a căsătorit pentru a cincea oară cu Mary Joan Martelly, cu care a rămas pentru tot restul vieţii sale. A avut cinci fii - toţi pe nume George - cinci fiice biologice şi două fiice adoptate.

De-a lungul anilor 1990 şi după retragere, a fost prezentator pentru diverse produse, mai ales pentru un grătar electric al producătorului de electrocasnice Salton Inc. În 1999, compania i-a plătit lui Foreman şi partenerilor săi 137,5 milioane de dolari pentru a-i pune numele pe grătar şi pe alte produse.

„Ceea ce fac este să mă îndrăgostesc de fiecare produs pe care îl vând”, a scris Foreman în autobiografia sa, «By George». „Asta e ceea ce vinde. La fel ca şi cu predicile”, spunea el.

„Condoleanţe familiei lui George Foreman. Contribuţia sa la box şi nu numai nu va fi niciodată uitată”, spune Tyson.

