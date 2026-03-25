Mohamed Salah și-a anunțat plecarea de la Liverpool, după 9 ani: „Din păcate, a venit ziua. Acest club va fi mereu casa mea”

Salah și-a exprimat dorința de a face acest anunț suporterilor cât mai curând posibil pentru a oferi transparență cu privire la viitorul său, datorită respectului și recunoștinței sale față de aceștia.

„Din păcate, a venit ziua. Aceasta e prima parte din mesajul meu de rămas bun. O să o părăsesc pe Liverpool la finalul sezonului.

Vreau să încep prin a spune că nu îmi imaginam cât de profund va deveni acest club și acest oraș pentru mine. Liverpool nu e doar un club de fotbal. E pasiune. E istorie. E spirit. Nu pot explica în cuvinte cuiva care nu face parte din acest club

Am câștigat împreună cele mai importante trofee și am luptat împreună în cele mai grele momente din viața noastră. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au făcut parte din acest club pe toată durata călătoriei mele aici, în special coechipierilor de pe teren, din trecut sau din prezent, dar și fanilor. Pentru voi nu am destule cuvinte. Felul în care am fost susținut de-a lungul celor mai frumoase momente din cariera mea și felul în care ați fost lângă mine în cele mai grele momente e ceva ce nu voi uita niciodată. Voi purta asta cu mine mereu. Să pleci nu e niciodată ușor. Mi-ați oferit cele mai frumoase momente din viața mea. Voi fi mereu unul dintre voi. Acest club va fi mereu casa mea și a familiei mele. Vă mulțumesc pentru tot. Datorită vouă, nu voi merge niciodată singur (N.r. - Referință la imnul clubului, „You'll Never Walk Alone"), a spus Mo Salah, într-un videoclip postat pe X. pic.twitter.com/mSP9S4pfpu — Mohamed Salah (@MoSalah) March 24, 2026

Transferat de la AS Roma în vara anului 2017, Salah ​​s-a impus ca unul dintre cei mai mari jucători din istoria lui Liverpool, ajutând clubul să câștige două titluri în Premier League, Liga Campionilor, Cupa Mondială a Cluburilor FIFA, Supercupa UEFA, Cupa FA și două Cupe ale Ligii, precum și un FA Community Shield.

Cu 255 de goluri marcate în 435 de meciuri, egipteanul se află pe locul trei în clasamentul golgheterilor din toate timpurile ai echipei, câștigând Gheata de Aur din Premier League de patru ori, pe lângă o serie de premii personale.

Cu multe meciuri rămase de jucat în acest sezon, Salah este concentrat pe a obține cel mai bun final posibil al campaniei pentru Liverpool.