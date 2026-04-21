Nadia Comăneci a fost premiată la Oscarurile sportului: "17 secunde din viața mea la Jocurile Olimpice au schimbat totul"

La 50 de ani de când a obţinut primul 10 olimpic din istoria gimasticii, Nadia Comăneci a fost premiată de celebra organizaţie Laureus cu trofeul pentru întreaga activitate.

Vizibil emoţionată Nadia a vorbit despre modul în care rezultatele obţinute la Olimpiada de la Montreal din 1976 i-au schimbat viaţa

Nadia Comăneci: "Când a trebuit să concurez la paralele, nu m-am simțit chiar atât de nesigură. Vă mulțumesc foarte mult pentru premiu. Mai ales venind din partea dumneavoastră, care m-ați salvat. Aș spune că este aniversarea celor cinci note de 10 perfecte, pentru că 50 de ani pare o perioadă atât de îndepărtată. Eram doar o fetiță care își urma pasiunea. 17 secunde din viața mea la Jocurile Olimpice au schimbat totul."