Doliu în sportul românesc. A murit singurul antrenor cu două Cupe ale Campionilor în palmares

Federatia Romana de Baschet anunta cu multa tristete si profund regret trecerea in nefiinta a celui care a fost profesor-antrenor Lonciu DAVIDESCU. Din nefericire, vineri, 12 ianuarie 2018, inima singurului antrenor roman cu doua trofee ale Cupei Campionilor Europeni in palmares a incetat sa mai bata, astfel ca sportul autohton a ramas din nou mai sarac si a mai pierdut o stea din constelatia performerilor.

Nascut in 1931, in municipiul Bacau, Lonciu Davidescu s-a mutat la numai 14 ani in Bucuresti, impreuna cu parintii, imediat dupa incetarea celui de-al doilea Razboi Mondial. Atras de sportul cu mingea la cos a absolvit Facultatea de Eductie Fizica din Bucuresti, specializarea baschet, sub indrumarea profesorului Cornel Encutescu. Aflat intr-o continua cursa de perfectionare, a obtinut un Master in planificarea si dozarea efortului in sportul de performanta, dar si un doctorat in psihologie sportiva. Dedicat in totalitate baschetului, profesorul-antrenor Lonciu Davidescu a avut o impresionanta cariera de antrenor, fiind cooptat de-a lungul timpului in staff-urile mai multor echipe din Romania, Israel, Olanda si Marea Britanie, unde si-a trecut in cont mai multe performante deosebite. In Romania, Lonciu Davidescu si-a pus amprenta atat pe unele echipe de juniori, cat si pe unele divizionare - Liceul Sf. Sava, Cetatea Bucur, Constructorul Sibiu, BC Steaua si BC Targoviste. A plecat in Israel dupa anii ’70 si a urcat rapid spre cele mai inalte culmi profesionale, fiind unanim apreciat ca un foarte bun antrenor secund specializat cu individualizarea si pregatirea fizico-mentala. De altfel, in perioada 1975-1980, atunci cand s-a aflat in staff-ul tehnic al legendarei echipe Maccabi Tel Aviv, a contribuit la cucerirea a doua trofee ale Cupei Campionilor Europeni (1977 si 1980) precum si a doua medalii in Cupa Intercontinentala. Recunoscut pentru metodele aplicate in antrenamentele de individualizare, profesorul-antrenor Lonciu Davidescu a fost cooptat si in staff-urile echipelor nationale de cadeti si juniori ale Romaniei (impreuna cu profesorul Giurculescu) si Israelului iar dupa 1990 a fost numit director tehnic al Scolii Superioare de Antrenori din cadrul Winghet Institut (Anglia) dar si al Givat Washington.



A participat la foarte multe cursuri internationale de antrenori si a redactat peste 35 de carti, studii si cercetari in domeniile tehnico-tactic si moral-volativ in baschet, reusind sa creeze si o metoda de pregatire individuala pe posturi.

Din pacate, dupa cum ne-au informat oficialii federatiei israeliene de baschet, vineri, cel care afirma cu mare placere ca “baschetul este victorie si spectacol” a pierdut cel mai important meci al vietii... la 87 de ani...



Pe aceasta cale, Federatia Romana de Baschet adreseaza sincere condoleante familiei indurerate. Dumnezeu sa-l odihneasca!