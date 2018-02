foto: Instagram/ Simona Halep

Simona Halep vorbește impecabil în aromână. Chiar ea a mărturisit că a fost prima limbă pe care a învățat-o în casă.

„Prima oară am vorbit armânește. Prima oară am simțit armânește. Cu timpul am ajuns prima în ceea ce fac. Și tu poți fi că mine. Dar și armânește ți se potriveste”, a spus Simona Halep în aromână.