Un sportiv de 16 ani a adus României trei medalii de aur, deși era accidentat grav: "Văd foarte greu cu ochiul drept"

Din păcate, în timpul unei probe, Alexandru a suferit un accident lovindu-se puternic la cap de trambulină. A fost transportat la spital unde i s-au făcut toate investigaţile. Acestea vor fi continuate în ţară.

După ce s-a accident grav, cu o zi înainte, la una dintre probe. Tânărul s-a lovit cu capul de trambulină, în timpul unei sărituri, şi a fost dus imediat, la spital. Acolo a fost internat timp de 7 ore, pentru tratament şi investigaţii. Sportivul s-a întors în concurs şi a reuşit să urce tricolorul pe primul loc la probele trambulină 1 metru, trambulină 3 metri şi la "Jump event", unde a participat împreună cu echipa României.

Alexandru: Am dat cu capul fix in marginea trambulinei, apoi cu umarul, cu genunchiul, antebratul

"Acum mă simt destul de bine, doar că umflătura de la arcadă s-a dus spre ochi. Văd foarte greu cu ochiul drept. Umărul este mai bine, îl pot mișca. Chiar astăzi am început să fac puțină mobilitate, deoarece în apă încă nu pot intra.

A fost o mică neatenție din partea mea, deoarece nu m-am concentrat destul de bine. Nu vreau să dau vina pe nimeni, dar el s-a grăbit puțin și ca să fim în sincron m-am grăbit și eu. Din păcate, am dat cu capul fix în marginea trambulinei, apoi cu umărul, cu genunchiul, antebrațul.

Am știut foarte bine ce se întâmplă. Am simțit un mare impact la nivelul capului. Toată lumea din bazin s-a speriat. Au venit antrenorii, au vrut să sară în apă, dar au văzut că am ieșit imediat, m-am dus la mal. Am ieșit, m-am dus în tribună, doctorița a venit.", a povestit Alexandru, la Antena 3.

Ţara noastră a obţinut locul 1 la Campionatul Balcanic de sărituri în apă pentru juniori de la Belgrad, cu 22 de medalii

Tânărul sportiv al Stelei a povestit pe rețelele sociale ce i s-a întâmplat, iar pe contul său de Tik Tok a postat videoclipul cu accidentarea groaznică suferită.

"Jocurile Balcanice au fost o competiție cu adevărat interesantă. Am luat medalii de aur, deși înainte de proba de sincron am avut un accident. Am lovit trambulina cu capul și am fost dus repede la spital. După 7 ore, medicii mi-au spus că totul este în regulă, dar va trebui să am 5 zile de odihnă.

Vreau să mulțumesc echipei naționale a Turciei, care m-a ajutat imediat după accident și care m-a susținut mai mult decât unii "colegi de echipă". Vă mulțumesc din nou!", a scris Alexandru Avasiloae, pe Facebook.

