România, final dramatic la Campionatul European de Handbal masculin. Tricolorii, învinși în ultima secundă de Macedonia de Nord

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta

România a fost învinsă de Macedonia de Nord, scor 23-24, în ultima etapă a primei faze a grupelor de la Campionatul European din Danemarca, Norvegia și Suedia. Tricolorii au revenit de la -5 pe tabelă, dar au cedat dramatic, golul victoriei balcanicilor fiind marcat în ultima secundă. România a terminat fără punct turneul final și va încheia în coada clasamentului, scrie Eurosport.

România s-a calificat pentru a doua oară consecutiv la Campionatul European de handbal masculin, însă Tricolorii au avut ghinion la tragerea la sorți și au căzut într-o grupă infernală, cu Danemarca, Portugalia și Macedonia de Nord, unde nu au reușit să obțină nici măcar un punct.

În primul meci, România a pierdut la 6 goluri diferență contra Portugaliei (34-40), iar apoi au cedat foarte clar și împotriva Danemarcei (24-39), astfel că naționala antrenată de George Buricea era deja eliminată din competiție. În ultimul meci, tricolorii s-au duelat cu Macedonia de Nord, formație care a remizat surprinzător cu Portugalia în runda precedentă.

România a început dezastruos partida de la Herning și a marcat primul gol abia în minutul 11, după ce balcanicii punctaseră deja de 4 ori. Tricolorii au egalat ulterior și s-au apropiat de mai multe ori la două goluri, dar pe finalul primei reprize au cedat din nou și au intrat la pauză cu un dezavantaj de 4 goluri (9-13).

În startul reprizei secunde, naționala antrenată de Kiril Lazarov s-a desprins la 5 lungimi, dar România nu a cedat și a rămas aproape de adversari. Tricolorii au reușit să se apropie la un singur gol când mai erau 5 minute de joc (21-22), iar la faza următoare Alex Andrei a recuperat o minge și a marcat în poarta goală, restabilind egalitatea. Macedonenii au intrat în panică și au mai ratat un atac, dar tricolorii nu au reușit să preia avantajul și, mai mult, Cumpănici a fost eliminat pentru un fault ofensiv dur.

Cel mai bun marcator al partidei a fost Filip Kuzmanowski (9 goluri). De la România s-au remarcat pe plan ofensiv Ionuț Nistor (8 goluri) și Călin Dedu (4 goluri). Mihai Popescu, aflat la ultimul meci al carierei pentru echipa națională, a făcut un meci foarte bun în poartă, terminând cu un procentaj de 35,71% (10 parade din 28 de șuturi cadrate), fiind desemnat omul meciului.

În urma acestui rezultat, România încheie pe ultimul loc Grupa B de la Campionatul European.