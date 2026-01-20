Antena 3 CNN Sport România, final dramatic la Campionatul European de Handbal masculin. Tricolorii, învinși în ultima secundă de Macedonia de Nord

România, final dramatic la Campionatul European de Handbal masculin. Tricolorii, învinși în ultima secundă de Macedonia de Nord

Andrei Paraschiv
1 minut de citit Publicat la 21:14 20 Ian 2026 Modificat la 21:14 20 Ian 2026
România, final dramatic la Campionatul European de Handbal masculin. Tricolorii, învinși în ultima secundă de Macedonia de Nord
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta

România a fost învinsă de Macedonia de Nord, scor 23-24, în ultima etapă a primei faze a grupelor de la Campionatul European din Danemarca, Norvegia și Suedia. Tricolorii au revenit de la -5 pe tabelă, dar au cedat dramatic, golul victoriei balcanicilor fiind marcat în ultima secundă. România a terminat fără punct turneul final și va încheia în coada clasamentului, scrie Eurosport.

România s-a calificat pentru a doua oară consecutiv la Campionatul European de handbal masculin, însă Tricolorii au avut ghinion la tragerea la sorți și au căzut într-o grupă infernală, cu Danemarca, Portugalia și Macedonia de Nord, unde nu au reușit să obțină nici măcar un punct.

În primul meci, România a pierdut la 6 goluri diferență contra Portugaliei (34-40), iar apoi au cedat foarte clar și împotriva Danemarcei (24-39), astfel că naționala antrenată de George Buricea era deja eliminată din competiție. În ultimul meci, tricolorii s-au duelat cu Macedonia de Nord, formație care a remizat surprinzător cu Portugalia în runda precedentă.

România a început dezastruos partida de la Herning și a marcat primul gol abia în minutul 11, după ce balcanicii punctaseră deja de 4 ori. Tricolorii au egalat ulterior și s-au apropiat de mai multe ori la două goluri, dar pe finalul primei reprize au cedat din nou și au intrat la pauză cu un dezavantaj de 4 goluri (9-13).

În startul reprizei secunde, naționala antrenată de Kiril Lazarov s-a desprins la 5 lungimi, dar România nu a cedat și a rămas aproape de adversari. Tricolorii au reușit să se apropie la un singur gol când mai erau 5 minute de joc (21-22), iar la faza următoare Alex Andrei a recuperat o minge și a marcat în poarta goală, restabilind egalitatea. Macedonenii au intrat în panică și au mai ratat un atac, dar tricolorii nu au reușit să preia avantajul și, mai mult, Cumpănici a fost eliminat pentru un fault ofensiv dur.

Cel mai bun marcator al partidei a fost Filip Kuzmanowski (9 goluri). De la România s-au remarcat pe plan ofensiv Ionuț Nistor (8 goluri) și Călin Dedu (4 goluri). Mihai Popescu, aflat la ultimul meci al carierei pentru echipa națională, a făcut un meci foarte bun în poartă, terminând cu un procentaj de 35,71% (10 parade din 28 de șuturi cadrate), fiind desemnat omul meciului.

În urma acestui rezultat, România încheie pe ultimul loc Grupa B de la Campionatul European.

Ştiri video recomandate
×
Etichete: handbal masculin Campionatul European de Handbal

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Citește mai multe din Sport
» Citește mai multe din Sport
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close