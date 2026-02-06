„Să tacă armele, încep Jocurile Olimpice”. Va fi respectat armistiţiul olimpic în perioada competiţiei de la Milano-Cortina?

Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina încep vineri. FOTO: Profimedia Images

Dacă regulile Greciei antice ar fi respectate şi astăzi, atacurile cu drone şi rachete asupra Ucrainei s-ar opri timp de 7 săptămâni. Conform armistiţiului olimpic, pe perioada Jocurilor Olimpice, armele trebuie să tacă.

Armistiţiul olimpic grecesc, numit ekecheiria, a apărut în secolul al optulea înaintea erei noastre.

Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina încep vineri, iar Organizaţia Naţiunilor Unite şi organizatorii solicită o pauză de 7 săptămâni în toate războaiele din lume, aşa cum se întâmplă de fiecare dată când au loc Jocurile Olimpice. Aceasta serveşte la stabilirea unei baze morale într-un moment în care unii cercetători afirmă că există mai multe conflicte armate ca niciodată şi că Pământul se află la un pas de distrugere, scrie News.ro.

În Grecia antică, armistiţiul era respectat de oraşele-stat aflate în război, permiţând sportivilor şi spectatorilor să călătorească în siguranţă la Olympia antică pentru competiţii şi ceremonii de o importanţă sportivă şi spirituală supremă.

Jocurile Olimpice au fost reînviate în forma lor modernă în 1896. Reînvierea armistiţiului a urmat aproape un secol mai târziu, în 1994, când războiul făcea ravagii în fosta Iugoslavie.

Pauza propusă începe cu o săptămână înainte de deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă, pe 6 februarie, şi durează până la o săptămână după încheierea Jocurilor Paralimpice, pe 15 martie. Ea este susţinută de o rezoluţie a Adunării Generale a ONU.

Sarajevo, Coreea şi puterea sportului

Primul armistiţiu olimpic modern, în timpul Jocurilor Olimpice de iarnă din 1994 de la Lillehammer, Norvegia, a dus la o pauză de o zi în asediul oraşului Sarajevo, permiţând convoaielor de ajutor umanitar să livreze alimente şi medicamente locuitorilor disperaţi din capitala bosniacă. Şase ani mai târziu, la Sydney, Coreea de Nord şi Coreea de Sud au defilat împreună la ceremonia de deschidere

Guvernele din întreaga lume sunt de acord în proporţie covârşitoare că sportul poate uni şi vindeca.

„Oriunde este posibil, ar trebui să ne străduim să creăm chiar şi un mic spaţiu pentru pace”, a declarat Constantinos Filis, directorul Centrului Internaţional pentru Armistiţiu Olimpic, pentru Associated Press.

Iniţiativele de încetare a focului contează în continuare într-o eră de dezordine globală şi polarizare politică, întrucât agresiunea unilaterală ameninţă din ce în ce mai mult cooperarea internaţională, susţine Filis, care este şi directorul Institutului de Afaceri Globale din Atena.

„Este posibil ca acest lucru să nu fie întotdeauna realizabil”, a spus el, „dar mesajul ajunge în toate colţurile globului”.

Aritmetica războaielor mondiale

În afara capitalei suedeze Stockholm, un grup de academicieni a urmărit tendinţele războaielor globale timp de peste 80 de ani. Acesta a raportat că în 2024 s-a înregistrat cel mai mare număr de conflicte armate active într-un singur an: 61.

„Am observat o creştere destul de puternică a numărului de conflicte în ultimii cinci sau şase ani”, a declarat Shawn Davies, analist senior la Departamentul de Cercetare pentru Pace şi Conflicte al Universităţii Uppsala. El a adăugat că raportul anual care urmează să fie publicat va arăta că în 2025 au existat şi mai multe conflicte decât în anul precedent.

Pe măsură ce SUA se retrag din multilateralism, a spus Davies, ţările devin din ce în ce mai predispuse să-şi testeze vecinii, creând un peisaj de securitate mai volatil şi fragmentat.

Unele conflicte majore rămân în mare parte neobservate în Occident, a spus el, indicând Africa de Vest, unde afiliaţii grupurilor Al-Qaida şi Statul Islamic continuă să se răspândească peste graniţe.

Iar „Ceasul Apocalipsei”, un indicator simbolic al pericolului existenţial al Pământului, s-a apropiat de miezul nopţii zilele trecute, potrivit unui anunţ făcut de membrii Bulletin of the Atomic Scientists.

Speranţă versus promisiuni încălcate

Rezoluţiile ONU privind armistiţiul sunt adoptate de obicei cu majorităţi largi. Cu toate acestea, semnatarii îşi încalcă în mod repetat propriile angajamente. Invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022 a început în mod ruşinos în timpul unei perioade de armistiţiu.

„Cred că Jocurile Olimpice sunt un moment excelent pentru a simboliza pacea, respectul pentru dreptul internaţional şi cooperarea internaţională”, a declarat joi reporterilor secretarul general al ONU, António Guterres.

Kirsty Coventry, multiplă campioană olimpică la înot, care anul trecut a devenit prima femeie care conduce Comitetul Olimpic Internaţional, s-a adresat Adunării Generale la ultima votare din noiembrie.

Ea a spus că urmărirea competiţiilor paşnice a inspirat-o să înceapă călătoria către medalia de aur încă de când era o fetiţă în Zimbabwe.

„Chiar şi în aceste vremuri întunecate de divizare, este posibil să sărbătorim umanitatea noastră comună şi să inspirăm speranţa pentru un viitor mai bun”, a spus Coventry. „Sportul – şi Jocurile Olimpice în special – pot oferi un spaţiu rar în care oamenii se întâlnesc nu ca adversari, ci ca semeni”, a spus ea. „De aceea, armistiţiul olimpic este atât de important.”