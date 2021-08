Simona Halep s-a calificat în turul al doilea la US Open 2021. Mesajul jucătoarei de tenis, după victorie

"Sunt mulțumită de victorie, este una importantă, ea a jucat foarte bine, câștigase în Canada (n.r. la Montreal), dar mă bucur că am ajuns în turul următor.

Am făcut ajustări la serviciu, am lucrat mult, am mai multă încredere când dau în forță.

Rochia galbenă (n.r. despre noul ei echipament) seamănă cu steagul nostru, are culori ale drapelului", a declarat Simona Halep după meciul cu Giorgi.

Halep va încasa un cec de 115.000 de dolari şi 70 de puncte WTA, iar în turul secund o va înfrunta pe Kristina Kucova (Slovacia). Cele două nu s-au întâlnit până acum în circuitul profesionist.

Românca a câştigat şi primul său duel cu Giorgi (29 ani, 36 WTA), în 2015, în turul al treilea la Miami, cu 6-4, 7-5.

