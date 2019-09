Simona Halep şi Bianca Andreescu s-au calificat la Turneul Campioanelor

Românca Simona Halep s-a calificat pentru a şasea oară consecutiv la Turneul Campioanelor, care reuneşte cele mai bune opt jucătoare de tenis ale anului, în timp ce sportiva canadiană de origine română Bianca Andreescu a reuşit să îşi asigure în premieră biletul pentru competiţia de la Shenzhen (China), din perioada 27 octombrie - 3 noiembrie, potrivit site-ului WTA.



Pentru Halep, care a cucerit anul acesta titlul la Wimbledon, va fi, însă, doar a cincea participare la WTA Finals, deoarece anul trecut nu a putut să participe la ultima ediţie găzduită de Singapore din cauza unei accidentări. În 2019, Halep a mai jucat finale la Doha şi Madrid.



În 2014, la prima sa participare la Turneul Campioanelor, românca a jucat finala, contra americancei Serena Williams.



"Este o mare onoare să mă calific la Shiseido WTA Finals Shenzhen. Este întotdeauna un obiectiv pentru mine în fiecare sezon să mă calific şi sunt emoţionată că voi juca la ediţia din acest an. Am mai fost la Shenzhen până acum şi aştept cu nerăbdare să revin în faţa fanilor de acolo", a declarat Halep.



Bianca Andreescu a cucerit titlul la US Open, trofeu care i-a încununat cel mai bun an din carieră, în care a ajuns din afara top 100 până pe locul 5 în lume, câştigând şi titluri la Indian Wells şi Toronto.



Anterior s-au calificat la simplu australianca Ashleigh Barty, liderul mondial şi campioana de la Roland Garros, precum şi Karolina Pliskova (Cehia).