Snoop Dogg a fost numit antrenor „onorific” al lotului SUA de la Jocurile Olimpice de Iarnă din 2026

Snoop, al cărui nume real este Calvin Broadus Jr., este un mare fan al sportului și în 2005 a fondat Snoop Youth Football League. Foto: Getty Images

Rapperul american Snoop Dogg a fost desemnat „antrenor onorific” al echipei SUA pentru Jocurile Olimpice de iarnă de anul viitor, relatează BBC. Artistul de 54 de ani s-a declarat onorat de rolul pe care l-a primit, precizând că adevăratele vedete sunt sportivii, iar el va fi acolo să îi încurajeze și să îi motiveze.

Comitetul Olimpic și Paralimpic al Statelor Unite a anunțat joi că artistul în vârstă de 54 de ani va prelua „un rol voluntar prin care va celebra și va sprijini sportivii Americii în afara terenului de joc”.

Snoop Dogg a fost o prezență importantă pentru SUA la Jocurile Olimpice de vară de la Paris de anul trecut, fiind corespondent special pentru postul NBC în cadrul acoperirii media a Olimpiadei și susținând și un moment artistic la ceremonia de predare pentru Los Angeles 2028.

„Sportivii Team USA sunt adevăratele vedete. Eu sunt aici doar ca să îi încurajez, să le ridic moralul și, poate, să ofer puțină înțelepciune de pe margine”, a declarat rapperul.

Jocurile Olimpice de iarnă vor avea loc în Milano și Cortina, Italia, în perioada 6–22 februarie.

Comitetul Olimpic a transmis că Snoop Dogg „își va pune la bătaie umorul și generozitatea caracteristice” pentru a ajuta la motivarea și inspirarea sportivilor americani, în timp ce directorul executiv al organizației, Sarah Hirshland, a spus că „entuziasmul starului hip-hop pentru mișcarea olimpică și paralimpică este contagios”.

Snoop Dogg a adăugat: „Această echipă reprezintă tot ceea ce sportul poate avea mai bun: talent, suflet și determinare. Dacă pot aduce puțină dragoste și motivație în plus, pentru mine e deja o victorie.”

Snoop, al cărui nume real este Calvin Broadus Jr., este un mare fan al sportului. În 2005 a fondat Snoop Youth Football League, care își propune să ofere copiilor din zonele defavorizate șansa de a juca fotbal american pe stadioane din toată SUA.