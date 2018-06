Gest impresionant făcut de Simona Halep după ce a câștigat turneul de la Roland Garros.

După ce a fost ajutată să urce în tribună, jucătoarea de tenis cu lacrimi în ochi l-a îmbrățișat pe antrenorul său, Darren Cahill.

Apoi, Simona s-a dus către părinții săi, aflați într-o lojă mai sus.

It takes a village.@Simona_Halep climbs up to thank her team.#RG18 pic.twitter.com/HuR0w5e6Tt