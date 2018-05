Simona Halep, cea mai bună jucătoare de tenis din ultimii ani

Românca Simona Halep, numărul unu mondial, este cea mai bună jucătoare de tenis pe zgură din ultimii ani, potrivit site-ului WTA, într-o ierarhie publicată cu doar câteva zile înaintea debutului turneului de la Roland Garros, singurul turneu de Mare Şlem care se joacă pe această suprafaţă.



WTA Insider Clay Court Power Rankings are la bază toate punctele realizate de jucătoare în 2017 şi 2018 pe zgură, 75% din punctele obţinute în 2016 şi 50% din cele din 2015.



Cele mai importante turnee pe zgură sunt cele de la Roland Garros, Madrid, Roma, Stuttgart şi Charleston, iar în perioada amintită Halep a cucerit doar două titluri, ambele în capitala Spaniei (2016, 2017).



În acest an, Halep are 9 victorii şi 3 eşecuri pe zgură, fiind învinsă de CoCo Vandeweghe, Karolina Pliskova şi Elina Svitolina. Ea a jucat finală la Roma şi semifinală la Madrid în 2018, a fost finalistă la Roland Garros anul trecut, a câştigat titlul la Madrid în 2017 şi 2016, a avut o finală la Roma în 2017, optimi la Roland Garros în 2016, semifinală la Roma şi la Stuttgart în 2015.



Halep are 5.419 puncte, fiind urmată în această ierarhie de olandeza Kiki Bertens, 3.532,75 puncte, de ucraineanca Elina Svitolina, 3.387,75 puncte, a patra este letona Jelena Ostapenko, 2.932,5 puncte, pe cinci se află americanca Serena Williams, 2.912,5 puncte, Garbine Muguruza (Spania) este a şasea, cu 2.899,25 puncte, pe şapte se găseşte australianca Samantha Stosur, cu 2.433,25 puncte, Karolina Pliskova (Cehia) este a opta, cu 2.419,5 puncte, top 10 fiind completat de Petra Kvitova (Cehia), 2.394,5 puncte, şi de elveţianca Timea Bacsinszky, 2.305 puncte.