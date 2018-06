Simona Halep e în finală la Roland Garros: Am avut mare încredere după primul set

"Știam că trebuie să fiu agresivă, totul a mers foarte bine. Am avut mare încredere după primul set că am meciul în mână, am crezut în fiecare lovitură și de aceea am câștigat azi. E o mare oportunitate pentru mine să câștig o finală, voi încerca să dau totul", a declarat Halep, după meci.

Numărul unu mondial în tenisul feminin, românca Simona Halep, s-a calificat, pentru al doilea an consecutiv, în finala turneului de la Roland Garros, joi, după ce a învins-o pe Garbine Muguruza Blanco (Spania), cu 6-1, 6-4.



Halep (26 de ani) va disputa sâmbătă a patra sa finală de Mare Şlem, a treia la Roland Garros, după cele din 2014 şi 2017, şi a doua din acest an, după ce a fost învinsă de daneza Caroline Wozniacki în finala de la Australian Open.



Simona Halep a făcut unul dintre cele mai bune meciuri din carieră, obţinând o victorie clară în faţa numărului trei mondial, după o oră şi 32 de minute.



Halep a dominat categoric primul set, în care Muguruza, campioană la Roland Garros în 2016, nu şi-a găsit ritmul decât pe final. Halep a condus cu un neverosimil 5-0, dar şi-a pierdut serviciul după câteva erori, oferindu-i adversarei şansa de a câştigat un ghem. Românca a găsit resursele să încheie setul pe serviciul ibericei, în 38 de minute.



Românca a început bine şi actul secund, dar Muguruza a ridicat nivelul şi astfel că a reuşit să ia trei ghemuri la rând, deşi Halep a ratat două mingi de 2-2. Iberica a rămas la cârmă, a condus cu 4-2, dar Simona a recuperat şi a restabilit egalitatea, 4-4. Ghemul cu numărul nouă a fost unul decisiv pentru soarta partidei, fiind unul foarte lung, de peste 13 minute, românca salvând trei mingi de break, şi preluând conducerea cu 5-4. Halep a încheiat magistral meciul cu un break la zero.



Muguruza (24 ani, 3 WTA), campioana en titre de la Wimbledon, are acum 3-2 în meciurile directe cu Halep, pe care a învins-o în 2014, în turul al doilea la Wuhan, cu 2-6, 6-2, 6-3, în 2015 în Fed Cup, cu 6-4, 6-3, şi anul trecut în finală la Cincinnati, cu 6-1, 6-0. Singura victorie de până acum a Simonei s-a înregistrat în 2015, în optimi la Stuttgart, cu 3-6, 6-1, 6-3. Anul acesta, la Doha, în semifinale, iberica a beneficiat de retragerea româncei, accidentată.