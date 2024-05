Simona Halep rupe tăcerea în cazul implicării lui Patrick Mouratoglou în scandalul de dopaj

Simona Halep a rupt tăcerea vizavi de implicarea fostului ei antrenor, Patrick Mouratoglu, în scandalul de dopaj. Sportiva a dezvăluit, de asemenea, într-un interviu acordat americanilor de la Tennis Channel şi ce îşi propune odată cu revenirea în tenis.

"Am auzit multe voci că am fost manipulată de el. Nu este adevărat. El a fost andrenorul meu. Întotdeauna am avut încredere în oamenii cu care lucrez.

Categoric nu a fost o greşeală intenţionată sau cum să spun... El nu a vrut să îmi facă ceva rău. Nu...

Nu am vrut să cred că suspendarea va dura patru ani.

De aceea am continuat să joc, am continuat să mă antrenez, pentru că nu am vrut să mă retrag aşa, ci pe terenul de tenis, acolo unde am şi început la vârsta de patru ani şi jumătate. Acela este locul unde vreau să fiu când mă voi opri", a spus Simona Halep, într-un interviu acordat americanilor de la Tennis Channel.

Întrebată ce ţeluri are pentru următoarea parte a carierei sale, Simona Halep a răspuns:

”Am vorbit şi cu Darren (n.r. antrenorul Simonei Halep) despre asta. El a spus că trebuie să o iau încet, să văd dacă mă pot întoarce în top. Eu i-am să spus că dacă mă întorc, mă întorc cu totul. Vreau în top 10".