Simona Halep se califică în turul doi la Roland Garros după o revenire de senzație

Liderul tenisului feminin mondial, românca Simona Halep, s-a calificat, miercuri, în runda a doua a turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Şlem al anului, după o victorie în trei seturi în faţa americancei Alison Riske, 2-6, 6-1, 6-1

Update: Simona Halep a câștigat setul doi, cu 6-1 și conduce cu 4-1 în runda decisivă.

Update: Simona joacă alt tenis și conduce cu 5-0 în setul secund.

Update: Riske câștigă lejer primul set cu 6-2. Simona conduce cu 3-0 în setul secund.

Simona Halep joacă în primul tur la Roland Garros cu americanca Alison Riske. Americanca conduce cu 5-2 în primul set. Românca a jucat finala anul trecut la Paris.

Preşedintele Federaţiei Române de Tenis, George Cosac, a declarat, marţi seara, că Simona Halep, numărul 1 WTA, are nevoie doar de puţină şansă pentru a câştiga turneul de la Roland Garros.



"Am convingerea că fetele noastre sunt la un pas de a face performanţe deosebite la Roland Garros. Şi am convingerea că vom avea cel puţin o finalistă şi, de ce nu, o câştigătoare. Aici în primul rând mă gândesc la Simona Halep prin prisma faptului că e numărul 1 în lume. Pentru a câştiga la Roland Garros îi trebuie doar un pic de şansă, în rest, consider că a progresat enorm în ultimii ani. S-a maturizat şi cred că a venit timpul să câştige şi un Grand Slam. Este de 30 de săptămâni pe prima poziţie WTA, aşa că e timpul. Finala pierdută la Roma cu siguranţă a întărit-o. Adevăratul campion învaţă din înfrângeri şi devine mai puternic pentru următoarea competiţie", a spus George Cosac.



La rândul său, căpitanul nejucător al echipei de Fed Cup a României, Florin Segărceanu, speră să o vadă victorioasă pe Simona Halep la finalul turneului Roland Garros. "Avem o participare bună la Roland Garros, a intrat şi Dulgheru, iar Buzărnescu a trecut deja de primul tur şi demonstrează forma bună din ultimul timp. Suntem într-un moment bun şi aşteptăm din partea tuturor rezultate la Roland Garros. Halep a avut un început de an bun, chiar dacă a avut acea finală mai puţin fericită la Roma. Însă a adunat multe meciuri importante, are încredere şi sper să înceapă bine pentru că asta e foarte important. Sperăm să o vedem cu un titlu câştigat la Roland Garros" a menţionat el.



Segărceanu a explicat că nu există o reţetă clară pentru a câştiga un turneu de Grand Slam. "Eu cred că Simona a avut mereu şanse acolo, a avut finale foarte disputate, important e să nu se accidenteze. Rămâne de văzut şi ce adversare va avea, dar sunt sigur că vom vedea meciuri frumoase. Nu există o reţetă, tenisul mondial feminin este plin de surprize. Sunt jucătoare care pot avea zile senzaţionale, iar Simona una mai slabă, şi atunci se produce surpriza. Aşa că nu se poate spune ce îi trebuie, important e ca ea să treacă de primele tururi bine şi să capete încredere", a adăugat căpitanul nejucător al echipei de Fed Cup.



George Cosac şi Florin Segărceanu au participat, marţi, la Opera Naţională Bucureşti, la gala în cadru căreia Clubul Sportiv Dinamo a sărbătorit 70 de ani de la înfiinţare.