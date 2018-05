Veste excelentă pentru tenisul românesc. Buznărescu și Olaru, calificate în finala de dublu la turneul WTA din Strasbourg

Perechea română Mihaela Buzărnescu/Raluca Olaru s-a calificat, vineri, în finala probei de dublu a turneului de tenis WTA de la Strasbourg (Franţa), dotat cu premii totale de 226.750 dolari, după 7-5, 6-2 cu Xenia Knoll (Elveţia)/Anna Smith (Marea Britanie), în semifinale.



Buzărnescu şi Olaru au obţinut victoria într-o oră şi 22 de minute, după ce Mihaela fusese învinsă în semifinale la simplu de Dominika Cibulkova, cu 2-6, 7-6 (5), 6-1 (2 h 10 min).



Cele două reprezentante ale ţării noastre şi-au asigurat un cec de 5.161 euro şi 180 de puncte WTA, urmând să joace în finală contra perechii Nadia Kicenok (Ucraina)/Anastasia Rodionova (Australia).



Pentru ambele românce este a doua finală WTA de dublu din acest an. Olaru a câştigat un titlu la Rabat, alături de rusoaica Ana Blinkova, iar Buzărnescu a jucat ultimul act la Praga, alături de belarusa Lidia Morozova.



Buzărnescu are în 2018 trei semifinale WTA, după ce a evoluat în ultimul act la Hobart şi Praga, iar la Strasbourg a ajuns în penultimul.



Raluca Olaru are în palmares o finală WTA la simplu, în 2009, la Bad Gastein, opt titluri şi opt finale WTA la dublu.



Cele opt titluri de dublu au fost obţinute la Taşkent în 2008 (alături de ucraineanca Olga Savciuk) şi în 2016 (alături de turcoaica Ipek Soylu), la Acapulco în 2011 (alături de ucraineanca Maria Koritţeva), la Nurnberg în 2013 (alături de rusoaica Valeria Solovieva), la Linz în 2014 (alături de americanca de origine georgiană Anna Tatishvili), în 2017 la Hobart (alături de Savciuk) şi Bucureşti (alături de Irina Begu), iar acum în 2018 alături de Ana Blinkova la Rabat.



Raluca Olaru a mai jucat opt finale WTA: în 2008 la Budapesta (alături de germanca Vanessa Henke), în 2013 la Katowice (alături de Solovieva), în 2014 la Nurnberg şi Baku, ambele alături de Shahar Peer (Israel), în 2015 la Nurnberg (alături de Lara Arruabarrena) şi în 2016 la Rabat (alături de germanca Tatjana Maria) şi la Bol (Croaţia), alături de aceeaşi Ipek Soylu (Turcia), precum şi în 2017 la Shenzhen (alături de Savciuk).