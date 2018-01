Veste uriașă pentru Simona Halep

Garbine Muguruza (2 WTA), adversara care îi ameninţa poziţia de lider mondial Simonei Halep în această săptămână, a fost nevoită să se retragă în timpul primei partidei cu Alexandra Krunic de la Brisbane, la scorul de 7-5, 6-7, 2-1.

Halep mai are nevoie de o singură victorie pentru a fi sigură că rămâne în fotoliul de lider mondial şi săptămâna viitoare! Asta după ce Muguruza a abandonat marţi dimineaţă la debutul în turneul Premier de la Brisbane din cauza unor crampe musculare. Simona avea mari emoţii la început de an şi era obligată să câştige titlul de la Shenzhen pentru a sta liniştită, întrucât Garbine se afla la doar 40 de puncte în spatele ei. Iberica rămâne însă cu 6.005 puncte şi nu mai poate urca pe locul 1 după retragerea de la Brisbane, în timp ce Halep are 6.175 de puncte în visterie, scrie ProSport.