Doliu în lumea muzicii! Legendarul compozitor și pianist Burt Bacharach s-a stins din viață

Legendarul compozitor şi pianist Burt Bacharach, care a compus pentru artiști precum Elton John sau Stevie Wonder, s-a stins din viaţă, la vârsta de 94 de ani.

Sursa foto: Hepta

Burt Bacharach s-a stins din viață, la vârsta de 94 de ani, din cauze naturale.

Celebrul compozitor și pianist a câștigat, de-a lungul carierei, șase premii Grammy și trei premii Oscar, iar printre cele mai cunoscute piese pe care le-a compus se numără "What The World Needs Now Is Love", "I Say a Little Prayer", "Raindrops Keep Fallin 'on My Head" și "I'll Never Fall In Love".

De-a lungul timpului, Burt Bacharach a colaborat cu nume grele ale muzicii americane și britanice, iar piesele compuse de el au fost făcute celebre de Marlène Dietrich, Tom Jones, Aretha Franklin, The Beatles, Elvis Costello, The Carpenters, Barbra Streisand, Elton John sau Stevie Wonder.

Născut în 1928, în Kansas City, Burt Bacharach a studiat compoziţia la mai multe universităţi americane, iar între 1962 şi 1968, a avut, alături de textierul Hal David, 15 piese în Top 40 american.

Citește și: A murit David Crosby. Starul rock american avea 81 de ani

Agentul compozitorului a declarat, pentru Associated Press, că Burt Bacharach s-a stins din viață în locuința sa, din cauze naturale.