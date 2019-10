Moment neașteptat la Casa Albă, unde un șoarece cade din tavan peste jurnaliști

Foto: @jabinbotsford/twitter.com

Au fost clipe de panică la Casa Albă, după ce un șoarece a căzut din tavanul camerei de presă chiar în poala unui jurnalist NBC News.

Corespondentul de la Casa Albă al NBC News, Peter Alexander, a scris pe Twitter că şoarecele a căzut din tavan direct în poala lui.

In other news: A mouse literally fell out of the ceiling in our White House booth and landed on my lap. — Peter Alexander (@PeterAlexander) 1 October 2019

Potrivit presei americane, momentul a stârnit rumoare în rândul jurnaliștilor care au încercat să prindă rozătoarea poznașă.

Mouse in the @NBCNews booth at @WhiteHouse today after falling from the ceiling and landing on @PeterAlexander pic.twitter.com/qN5Ww06QFp — Jabin Botsford (@jabinbotsford) 1 October 2019

În ciuda tuturor eforturilor, șoarecele a scăpat fugind în zona de birouri și s-a făcut nevăzut.

Status update: a mouse has escaped the office area, now running free in WH press briefing room. Chase underway. pic.twitter.com/UzhnCeBSD8 — Eamon Javers (@EamonJavers) 1 October 2019