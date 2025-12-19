Piciorul unei fete de 14 ani a crescut mai repede decât restul corpului și a ajuns la 77 kg. Boala ei e atât de rară încât nu are nume

Boala de care suferă Jasmine Ramirez este atât de rară încât nici nu are nume FOTO: GoFundMe

O fată de 14 ani, care suferă de o boală atât de rară încât nu are nici nume, a fost supusă unei intervenții chirurgicale de 17 ore pentru amputarea piciorului care a crescut atât de mult încât nu se mai putea deplasa fără scaun cu rotile.

De la vârsta de doi ani, Jasmine Ramirez, din Florida, SUA, are o afecțiune care a determinat creșterea accelerală a piciorului stâng - mult mai rapidă decât restul corpului. Afecțiunea este atât de rară încât medicii nu au un nume pentru ea, potrivit The Independent.

„La fel ca arterele ei, venele, țesutul adipos, masa în sine, osul - toate au crescut într-un ritm anormal”, a declarat sora ei, Anastashia Ramirez. Medicii au clasificat și gestionat anterior această creștere ca fiind o tumoră limfomatoasă.

La început, copila a putut merge, însă, în cele din urmă, piciorul ei a devenit atât de mare încât a fost nevoită să folosească un scaun cu rotile, potrivit familiei. A fost obligată să poarte haine croite special pentru a-și acoperi piciorul.

Jasmine, care este descrisă drept „creativă, curajoasă, îndrăzneață și plină de lumină”, a îndurat numeroase intervenții chirurgicale pentru a ține sub control dimensiunea și creșterea piciorului.

În ultimele săptămâni, ea a fost internată la Johns Hopkins All Children’s Hospital din St. Petersburg, Florida, după ce a contactat o infecție rezistentă la antibiotice la nivelul piciorului, care ar fi putut fi fatală. Familia ei a decis atunci amputarea piciorului.

În timpul operației, care a durat aproximativ 16 ore și jumătate, medicii i-au amputat piciorul, care cântărea puțin peste 77 de kilograme, și au îndepărtat, de asemenea, o tumoră din abdomen. După intervenție, Jasmine cântărea doar 36 de kilograme.

„Se simte mai bine pe zi ce trece. Se ridică din pat. O pun în scaunul cu rotile... Se descurcă foarte bine”, a spus sora ei.

O campanie GoFundMe inițiată de sora ei a strâns peste 16.000 de dolari pentru a ajuta la îngrijirea lui Jasmine și pentru a-i sprijini părinții, care îi oferă îngrijire cu normă întreagă, precum și pe cei șase frați ai ei.

„Pentru părinții mei este foarte greu. Să-ți vezi copilul trecând prin așa ceva, fără să poți controla situația”, a mai spus aceasta.