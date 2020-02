Festivalul Untold 2020. Ce artiști vor urca pe scena de la Cluj

Cea de-a şasea ediţie începe la Cluj-Napoca pe 30 iulie.

Şi tot pentru prima oara vor concerta în fața românilor şi alţi artişti celebri, precum Iggy Azalea sau Eric Prydz.

Organizatorii Untold au anunţat primul val de artişti din care mai fac parte Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix şi David Guetta.

Festivalul Untold 2020 va avea loc între 30 iulie - 2 august 2020.

Preţul unui abonament de patru zile porneşte de la 159 de euro.

La ediția din 2019 a festivalului, i-am putut vedea pe scenă pe Robbie Williams, Martin Garrix, David Guetta, Dimitri Vegas&Like Mike, Armin van Buuren, Timmy Trumpet, Bastille, James Arthur, Oscar and The Wolf, Loco Dice, Solomun, Andy C, Borgore, Chase&Status, Boris Brejcha, Rusko, Tale of US și Sub Focus B2B Wilkinson, Pendulum DJ Set B2B Friction, Camo&Krooked Live și mulți alții.