Surprize mari pentru fanii Eurovision! Iata care sunt artiștii din ultima semifinală a Selecției Naționale Eurovision 2018

foto: Youtube

Românii așteaptă cu sufletul la gură cea de-a cincea semifinală a Selecției Naționale Eurovision 2018 pentru a fi cu un pas mai aproape de aflarea reprezentantului României de anul acesta.

Ultima semifinală va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni, duminică, în sala de spectacole Mihai Eminescu din Sighișoara.

Cei care vor urca pe scenă și vor încânta cu piese care mai de care mai interesante sunt SAVE (cu piesa All We Need), Tomher Cohen (Baby You're The Only One), Sergiu Bolota (Every Little Thing), Dora Gaitanovici (Fără Tine), Teodora Dinu (Fly), The HUMANS (Goodbye), Iliana (I Won't Lie), Evermorph (Live Your Life), Alexandru Ungureanu (Sail With Me), Manuel Chivari (Somebody To Love), Maria Suciu (Sweet Nothing) şi Denisa Trofin (Tears), conform dcnews.

Juriul este format din aceiași membri ca și în celelalte semifinale, mai exact din Marian Ionescu, Ilinca Băcilă, Nicu Patoi, Liliana Ştefan şi Viorel Gavrilă. Membrii juriului vor alege trei piese ce se vor califica în marea finală Eurovision România.