Doi soţi din SUA care şi-au cumpărat o casă veche de peste 100 de ani au descoperit "un secret" în spatele unui perete

Carol Thiemer şi soţul ei, Tracy, au cumpărat casa în 2022. Sursa foto: captură video TikTok/carolmoosethiemer

Un cuplu din SUA care şi-a cumpărat o casă veche de peste 100 de ani a descoperit "un secret" în interiorul unuia dintre pereții locuinței, au relatat Newsweek şi Daily Express. Momentul inedit a fost filmat de femeia de 28 de ani, iar imaginile au devenit virale pe TikTok, unde, ulterior, a revenit cu mai multe filmări despre descoperirea făcută. "Ne-am cumpărat casa cu mansarda de la etajul 3, închisă", a povestit aceasta, dezvăluind cât de mare era spațiul pe care nu îl văzuse înainte de semnarea actelor.

În 2022, Carol Thiemer, soțul ei, Tracy, și cei doi copii ai lor s-au mutat în vila construită în 1920 într-o comunitate din statul american Wisconsin. Tânăra mamă a povestit că nu a durat mult timp până când ea şi partenerul său de viaţă au observat că se afla ceva în spatele unui perete fals.

"Puteai vedea tocul ușii prin gips-carton. Cred că a fost doar o chestiune de zile până când ne-am dat seama unde era închisă intrarea la scară", a declarat femeia de 28 de ani pentru Newsweek. Iar pe imaginile unui video postat pe contul ei de TikTok a scris următorul mesaj: "Ne-am cumpărat casa cu mansarda de la etajul 3, închisă".

"Am cumpărat casa noastră din anii 1920, care avea o mansardă la al treilea etaj pe care nu o văzusem niciodată", a povestit Carol într-un videoclip postat pe TikTok.

Înregistrarea continuă cu imagini în care Tracy Thiemer, care are 27 de ani, își bagă mâna prin perete aproape fără efort şi, la un moment dat, se uită în interiorul găurii create. După ce a îndepărtat plăcile de gips-carton, acesta a intrat și a descoperit o scară care ducea către un spațiu foarte mare la etaj.

Dotată cu grinzi elegante din lemn și ferestre, mansarda oferă în mod clar posibilitatea unui spațiu de locuit suplimentar, complet neașteptat.

"Cred că a fost doar o chestiune de câteva zile până când ne-am dat seama unde fusese zidită intrarea către scară. Din exterior, este foarte evident că există o mansardă la al treilea etaj", a mai povestit Carol Thiemer pentru Newsweek.

După ce filmarea a devenit virală, adunând peste 4 milioane de vizualizări, tânăra a revenit cu o serie de clipuri în care a oferit mai multe detalii despre descoperirea familiei.

Pe una dintre înregistrări, aceasta a aprins lumina şi a observat un "candelabru antic".