De câți bani are nevoie o familie cu doi copii pentru un trai decent. Manole: „Două venituri medii, peste 5.000 de lei fiecare”

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Ministrul Muncii, Florin Manole, a spus marți, la Antena 3 CNN, că o familie cu doi copii are nevoie de 8.000-10.000 de lei pentru un trai decent. „Evident, în prezent, traiul este foarte diferit în București față de alte zone, din punctul de vedere al costurilor, de la chirii până la cheltuielile din piață”, a spus Manole.

„Avem un mecanism care se numește «venitul minim pentru un trai decent», care este diferit de «coșul minim de consum». Ultima dată când a fost calculat, dacă nu mă înșel, era undeva în jurul sumei de 8.000 de lei. Evaluarea a fost realizată de o fundație, în colaborare cu statul român, care a făcut o astfel de analiză, iar rezultatul era de peste 8.000 de lei.

Pe baza acestui calcul, cred că două venituri medii, adică peste 5.000 de lei fiecare, ar reprezenta un venit decent pentru o familie cu doi copii.

Acesta era calculul de acum patru ani. Ținând cont de inflație, vorbim astăzi de o sumă de peste 10.000 de lei. Evident, în prezent traiul este foarte diferit în București față de alte zone, din punctul de vedere al costurilor, de la chirii până la cheltuielile din piață”, a explicat ministrul Muncii, Florin Manole.

În aceeași discuție, Manole a vorbit și despre majorarea pensiilor și despre ajutorul oferit pensionarilor cu venituri mici. El a subliniat că va propune două variante pentru ajutorul de anul acesta: fie două tranșe de 400 de lei ca anul trecut, fie „trei praguri de venit şi trei cuantumuri diferite, astfel încât cei cu venituri mai mici să beneficieze de un sprijin mai mare”.

Separat, cele zece fonduri de pensii private facultative (Pilonul 3) au înregistrat în 2025 cel mai bun randament investiţional din istoria de aproape 19 ani a sistemului, respectiv de 19,6%, ajungând să administreze active nete în valoare de 7,4 miliarde lei (1,45 miliarde euro).