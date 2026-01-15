Fiica „secretă” a lui Freddie Mercury a murit la 48 de ani, la doar câteva luni după ce s-a aflat de existența ei

Freddie Mercury a murit în 1991, la vârsta de 45 de ani. Foto: Profimedia Images

Bibi, femeia despre care s-a spus că ar fi fiica „secretă” a legendarului Freddie Mercury, a murit la vârsta de 48 de ani, după o luptă îndelungată cu o formă rară de cancer, scrie metro.co.uk.

Decesul a fost confirmat de soțul ei, Thomas, care a transmis că Bibi s-a stins liniștită, după ani de tratamente pentru chordom, o formă rară de cancer care afectează coloana vertebrală. Ea lasă în urmă doi băieți, în vârstă de nouă și șapte ani. Familia locuia în Franța.

Într-un mesaj transmis presei britanice, Thomas a mai spus că „B este acum alături de tatăl ei iubit, într-o lume a gândurilor”, iar cenușa acesteia a fost împrăștiată în vânt, deasupra Alpilor.

O existență dezvăluită târziu

Povestea lui Bibi a devenit cunoscută publicului larg odată cu apariția cărții Love, Freddie, semnată de autoarea Lesley-Ann Jones. Până atunci, femeia fusese menționată doar sub inițiala „B”.

Reacționând la vestea morții, scriitoarea a declarat că este profund îndurerată de pierderea unei persoane care îi devenise prietenă apropiată. Potrivit autoarei, Bibi a venit către ea cu un scop clar: să contracareze ceea ce considera a fi minciuni și distorsionări apărute de-a lungul a peste trei decenii despre viața lui Freddie Mercury și să spună propria versiune a adevărului.

Test ADN și o poveste controversată

În mai 2025, Bibi a făcut public faptul că a apelat la un test ADN pentru a-și confirma paternitatea. Afirmația venea la 34 de ani de la moartea solistului Queen, în contextul unor acuzații potrivit cărora Mercury ar fi avut un copil în urma unei relații scurte cu soția unui prieten, în 1976.

Cartea Love, Freddie, publicată în septembrie 2025, se bazează pe 17 volume de jurnale personale pe care artistul i le-ar fi oferit lui Bibi chiar înainte de moartea sa.

„Nu voiam să-mi împart tatăl cu lumea întreagă”

Cu doar câteva luni înainte de a muri, Bibi a scris un text emoționant despre relația cu tatăl ei și dificultățile copilăriei trăite în umbră.

„Nu am vrut niciodată să-l împart pe tata cu întreaga lume”, mărturisea ea. „După moartea lui, a trebuit să învăț să trăiesc cu atacurile la adresa lui, cu interpretările greșite și cu sentimentul că nu mai era doar al meu, ci al tuturor.”

Ea a povestit că, în timp ce fanii din întreaga lume îl plângeau pe Freddie Mercury, ea își trăia doliul în mod intim, la doar 15 ani, fiind nevoită să se maturizeze fără sprijinul tatălui său.

Boala, călătoria vieții și un final demn

Lesley-Ann Jones a afirmat că boala lui Bibi a apărut încă din tinerețe, forțând familia să se mute frecvent în căutarea celor mai bune tratamente. După o perioadă de remisie, cancerul a revenit, iar în 2021 Bibi a decis să-și spună povestea.

„Am lucrat împreună timp de patru ani pentru a scrie și publica această carte, știind că timpul nu este de partea noastră”, a spus autoarea.

În vara trecută, Bibi, soțul ei și cei doi copii au făcut o călătorie specială în America de Sud. Deși slăbită de boală, a reușit să ajungă la Machu Picchu, un vis pe care îl avea de mult timp. La întoarcere, a intrat imediat într-un program strict de chimioterapie. Cartea a fost lansată pe 5 septembrie.

Reacții și controverse

Mary Austin, prietena apropiată și fosta logodnică a lui Freddie Mercury, a negat că ar fi știut vreodată despre existența unui copil secret. Ea a declarat că nu a avut cunoștință nici despre jurnale și că o astfel de revelație ar fi surprins-o profund.

De asemenea, cartea susține că membrii trupei Queen ar fi fost la curent cu existența lui Bibi, afirmație respinsă de Anita Dobson, soția chitaristului Brian May, care a spus că acesta consideră întreaga poveste lipsită de credibilitate.

În fața cererilor publice de a face testele ADN publice, Lesley-Ann Jones a subliniat că verificările necesare au fost realizate cu implicarea unor echipe juridice, dar că aceste dovezi țin de viața privată și nu vor fi făcute publice.

În carte, Bibi scrie despre tatăl ei:

„M-a iubit și mi-a fost devotat. Circumstanțele nașterii mele pot părea neobișnuite sau scandaloase pentru unii, dar asta nu i-a diminuat niciodată dorința de a avea grijă de mine. M-a prețuit enorm.”