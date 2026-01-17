Casetele audio vechi valorează astăzi o adevărată avere. Unele se vând cu mii de euro

Valoarea casetei este dată de interesul pentru muzica respectivă. Foto: Getty Images

Deși până nu demult reprezentau doar un obiect banal, de cele mai multe ori uitat prin sertare sau poduri, casetele muzicale vechi pot valora acum mii de euro. Bineînțeles că raritatea și specificul anumitor ediții sunt factorii decisivi care transformă aceste obiecte aparent modeste în piese de colecție extrem de valoroase, scrie Blic.

Mai mult decât atât, casetele audio fac parte dintr-un trend mai amplu al obiectelor vintage, unde raritatea, povestea din spatele produsului și valoarea sentimentală cresc exponențial interesul cumpărătorilor. Acestea pot fi găsite în târguri de vechituri, platforme online dar și site-uri specializate.

Însă revenirea interesului pentru casete nu este întâmplătoare. Într-o lume dominată de streaming și fișiere digitale, farmecul tangibil al benzii magnetice, sunetul său analogic și ritualul ascultării unei casete au devenit extrem de atractive pentru pasionații de muzică și colecționari.

Casete care pot valora mii de euro

Unele titluri ies clar în evidență prin valoarea lor excepțională. Un exemplu este caseta „The Madonna Collection” (1987), semnată de celebra Madonna. Deși la momentul lansării a fost distribuită pe scară largă, în prezent este foarte greu de găsit în anumite regiuni, ceea ce a transformat-o într-un obiect de colecție extrem de dorit. În funcție de stare, aceasta poate fi revândută pentru sume considerabile.

Un alt caz spectaculos este albumul „Xero” (1997), aparținând trupei Xero. Această casetă este extrem de rară și conține piese care nu au mai fost lansate ulterior. Tocmai acest caracter unic a dus la creșterea valorii sale până la câteva mii de euro. Astfel de înregistrări nu sunt doar simple suporturi audio, ci adevărate documente ale unei epoci muzicale.

Printre așa-numitele „comori ascunse” se numără și „Floral Shoppe” (2012), semnată de Macintosh Plus. Valoarea ridicată a acestei casete este dată în principal de disponibilitatea extrem de limitată. De asemenea, „Year Zero + Unreleased Material” (1996), al artistului Buck 65, este un alt exemplu de ediție care a atras atenția colecționarilor datorită materialului nelansat oficial.

Starea de conservare face diferența

Prețul unei casete nu este niciodată fix și depinde de mai mulți factori esențiali. În primul rând, starea de conservare este crucială. O casetă aflată într-o condiție excelentă, cu banda intactă, sunet clar și ambalajul original, poate valora de câteva ori mai mult decât una deteriorată. Funcționalitatea este la fel de importantă: dacă banda nu rulează corect sau sunetul este afectat, valoarea scade semnificativ.

Desigur, raritatea și cererea rămân elementele-cheie. Chiar și o casetă bine păstrată nu va atinge un preț ridicat dacă nu există interes pentru acel artist sau acel titlu pe piața colecționarilor.

Unde pot fi vândute casetele vechi

Există numeroase opțiuni pentru cei care descoperă astfel de casete prin casă și doresc să le valorifice. Târgurile de vechituri rămân o variantă clasică, însă platformele online precum eBay, Subito sau altele similare oferă acces la un public mult mai larg. De asemenea, site-urile specializate în obiecte de colecție, cum este Catawiki, sunt frecvent utilizate pentru vânzarea casetelor rare. Rețelele sociale și grupurile dedicate colecționarilor pot fi, la rândul lor, o soluție eficientă.