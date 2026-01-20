DNSC avertizează românii să nu cadă în capcana site-urilor false, care ar vinde produse la promoţii. Cum arată un mesaj înşelător

DNSC avertizează românii să nu cadă în capcana site-urilor false / FOTO: Getty Images

”În această perioadă, campaniile de phishing prin SMS se intensifică, folosind identitatea unor branduri cunoscute pentru a păcăli utilizatorii. Una dintre tentative foloseşte imaginea Fan Courier, prin mesaje false de tip: «Aveţi un colet la numărul dvs. Alegeţi un locker FANBOX». În realitate, este o capcană construită pentru a te determina să accesezi un site fals, care imită o platformă de curierat, şi să introduci date personale sau bancare”, a transmis autoritatea.

Ce recomandă DNSC

”Verifică atent mesajul – fraudele creează urgenţă („confirmă acum”, „coletul expiră”),

Nu introduce niciodată datele cardului pe site-uri suspecte,

Activează notificările bancare şi limite pentru plăţi online".

DNSC mai recomandă ca linkurile primite prin SMS de la surse necunoscute să nu fie accesate, iar o eventuală tentativă de fraudă poate fi reclamată la telefon 1911 sau prin intermediul site-ului pnrisc.dnsc.ro.