SUA vor să folosească reactoare nucleare militare vechi pentru alimentarea centrelor de date ale inteligenței artificiale

Serverele pentru inteligență artificială consumă cantități enorme de energie. Foto: Profimedia Images

În spatele fiecărui chatbot AI și al fiecărui flux video se află hale uriașe pline de servere care consumă cantități enorme de energie. Pentru a răspunde acestei cereri tot mai mari, o companie americană propune o soluție neașteptată: reutilizarea unor reactoare nucleare scoase din uz, provenite de pe nave militare. Practic, tehnologie creată pentru război ar putea ajunge să alimenteze infrastructura civilă, scrie ecoticias.com.

Compania HGP Intelligent Energy, cu sediul în Texas, a solicitat Departamentului Energiei al SUA aprobarea pentru conectarea a două reactoare nucleare ale Marinei americane, retrase din serviciu, la un viitor centru de date dedicat inteligenței artificiale, amplasat în zona Oak Ridge National Laboratory. Cele două unități ar putea furniza între 450 și 520 de megawați de energie constantă. Dacă proiectul va primi undă verde în cadrul programului Genesis Mission, lansat în timpul administrației Trump, ar fi pentru prima dată când reactoare navale sunt reutilizate în scopuri civile.

De la nave de război la servere

Reactoarele vizate au alimentat anterior un portavion din clasa Nimitz și un submarin de atac din clasa Los Angeles. Aceste sisteme compacte au fost proiectate să funcționeze ani la rând fără realimentare, asigurând propulsia navelor militare. Portavionul USS Nimitz, intrat în serviciu în 1975, se află deja la ultima sa misiune, iar tot mai multe submarine din aceeași clasă sunt retrase din activitate.

În loc să fie dezmembrate și trimise la depozite de deșeuri nucleare, reactoarele ar urma să fie mutate pe teren federal, la Oak Ridge, și integrate în facilități civile nou construite. Guvernul a invitat mai multe companii să propună centre de date alimentate din surse proprii, iar proiectul HGP se numără printre aceste oferte. Împreună, cele două reactoare ar putea produce suficientă energie pentru a alimenta câteva sute de mii de locuințe.

De ce centrele AI consumă atât de multă energie

Centrele de date sunt practic fabrici digitale care funcționează non-stop. Serverele și procesoarele necesită alimentare constantă și sisteme de răcire performante, motiv pentru care operatorii preferă surse stabile de energie, nu unele dependente de vreme. La Oak Ridge, laboratorul național pregătește deja supercomputere dedicate inteligenței artificiale, precum sistemele Lux și Discovery, ceea ce va crește și mai mult consumul de energie în anii următori.

Această inițiativă se înscrie într-o competiție mai largă pentru asigurarea energiei necesare infrastructurii digitale. De exemplu, Google a încheiat un acord cu Kairos Power și Tennessee Valley Authority pentru a cumpăra energie de la un nou reactor nuclear Hermes 2, tot în zona Oak Ridge, destinat alimentării centrelor sale de date. Astfel de parteneriate arată cât de rapid revine energia nucleară în discuțiile despre viitorul calculului permanent conectat.

Costuri, termene și soarta reactoarelor

Documentele proiectului estimează costuri de conversie între 1 și 4 milioane de dolari pe megawatt, ceea ce ar duce investiția totală la aproximativ 1,8–2,1 miliarde de dolari. Conform acelorași estimări, prima etapă ar putea deveni operațională până în 2029, dacă autorizațiile și finanțarea sunt obținute la timp. Susținătorii proiectului afirmă că aceste cifre sunt competitive comparativ cu construcția unor reactoare noi și că reutilizarea unităților navale amână costurile mari ale dezmembrării lor la depozitul federal Hanford.

HGP propune, de asemenea, împărțirea veniturilor cu guvernul federal și crearea unui fond dedicat dezafectării viitoare a reactoarelor. Acest fond ar urma să acopere gestionarea combustibilului uzat și demontarea instalațiilor la finalul ciclului de viață. Directorul executiv al companiei, Gregory Forero, susține că echipa sa dispune de expertiza necesară pentru a realiza conversia în condiții de siguranță, la scară industrială.

Siguranță și întrebări deschise

Cei care sprijină inițiativa invocă istoricul de siguranță al energiei nucleare navale. Potrivit World Nuclear Association, flota Statelor Unite a operat peste o sută de reactoare la bordul navelor timp de mai bine de 50 de ani, fără incidente radiologice majore. Acest lucru este văzut ca o dovadă că astfel de unități pot funcționa fiabil, dacă sunt strict întreținute și reglementate.

Cu toate acestea, transferul reactoarelor militare în zona civilă ridică numeroase semne de întrebare. Orice proiect de la Oak Ridge va trebui să respecte cerințe stricte privind securitatea, gestionarea deșeurilor și planurile de urgență. În esență, dezbaterea se concentrează pe modul în care va fi alimentată următoarea generație de infrastructură digitală: centrale pe gaz, surse regenerabile cu stocare în baterii sau energie nucleară, fie ea nouă sau reciclată.