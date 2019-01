În sfârșit se asfaltează un drum așteptat de turiștii din toată țara

foto: Pixabay.com

Drumul care ocoleşte Lacul Bolboci din zona montană a judeţului Dâmboviţa va fi asfaltat în acest an, se arată într-un comunicat al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, remis, luni, Agerpres.



''Vestea bună pe care au primit-o, astăzi, reprezentanţii unităţilor turistice din zonă este aceea că, în acest an, aproximativ 80% din drumul contur, care ocoleşte Lacul Bolboci, va fi asfaltat, urmând ca apoi să se realizeze lucrări şi la zonele mai problematice, pentru a se finaliza întregul parcurs'', se arată în comunicatul CJ Dâmboviţa.



Autorităţile locale au discutat luni despre măsurile ce trebuie luate pentru dezvoltarea zonei turistice Padina-Peştera.



''Sala 'Vlad Ţepeş' a Consiliului Judeţean Dâmboviţa a găzduit, astăzi, 14 ianuarie 2019, o întâlnire privind stadiul proiectelor de dezvoltare a infrastructurii din zona montană dâmboviţeană şi a aprobării noului plan de management al Parcului Naţional Bucegi şi a documentaţiei 'Actualizare, reconfigurare plan urbanistic zonal Padina - Peştera şi a regulamentului local de urbanism aferent' (...). Subiectele abordate ţin de priorităţile existente pentru dezvoltarea zonei turistice Padina-Peştera, atât din punct de vedere al reţelelor utilitare, cât şi al căilor de infrastructură'', precizează CJ Dâmboviţa.



Conform sursei citate, s-a discutat despre necesitatea găsirii de soluţii şi despre demersurile făcute în ceea ce priveşte extinderea reţelei electrice, dar şi a reţelei de gaze, astfel încât să fie deservite toate unităţile din zonă. În plus, administraţia judeţeană a întocmit un proiect pentru iluminatul public pe traseul Bolboci-Telecabină şi caută soluţii şi pentru asigurarea transportului în comun.



''În privinţa serviciilor de salubritate, administratorul public al judeţului, Ionuţ Săvoiu, a subliniat faptul că s-au purtat discuţii cu ADI Deşeuri şi că există promisiunea ca, cel târziu în luna martie a acestui an, să fie prezentată o soluţie distinctă, pentru zona montană dâmboviţeană, unde cel puţin în perioada estivală, există necesitatea colectării zilnice'', informează CJ Dâmboviţa.



Autorităţile judeţene spun că astfel de întâlniri vor mai avea loc pentru a veni în întâmpinarea solicitărilor dezvoltatorilor şi operatorilor din turism şi să găsească împreună cele mai bune soluţii pentru a transforma Staţiunea Peştera - Padina în una la standarde europene.