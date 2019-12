1 România. Antena 3 revine duminică seara, de Ziua Marii Uniri, cu cea de-a patra ediție a concursului 1 România, unde opt concurenți vor veni să se întreacă în idei legate de ce ar schimba la propria țară.

Cristina Bălăucă, Didel Bădărău, Olteanu Mihai, Florin Bucuțea, Carmen Turcu, Cristian Mititelu, Zsok Donat și Liviu Calafeteanu își vor expune ideile și vor trece prin tot felul de provocări în fața juriului format din cei mai cunoscuți jurnaliști de la Antena 3.

1. Cine sunt concurenții

2. Cum se votează

3. Prima probă - ROMÂNIA TA

Cei opt tineri se vor lupta într-un concurs de idei care pot schimba din temelii România. Oana Zamfir, Mircea Badea, Radu Tudor și Mugur Ciuvică vor fi cei patru jurați.

Telespectatorii, alături de juriu, vor alege în această seară cine merită să câștige concursul 1 România. Vor fi trei probe eliminatorii, după fiecare dintre acestea unii dintre concurenți urmând să iasă din concurs. După fiecare dintre aceste probe veți putea vota. Se va da START VOT și STOP VOT după fiecare răspuns al unui concurent, pentru a delimita intervalele de vot. Se va trimite SMS la 1272, cost 0,60 EUR + TVA, cu numele concurentului pe care îl susțineți.

Procedură vot și prezentare concurs

Concurenții au emoții mari. Nadina Câmpean a luat pulsul din Camera Verde înainte de startul concursului.

Camera Verde, înainte de startul concursului

Moment unic în platoul Antenei 3. Laura Bretan și tenorul Bogdan Mihai au interpretat imnul României. Invitații din platou s-au ridicat și au trăit cu emoție versurile imnului național.

PROBA 1 – România TA, are două cerințe foarte simple

a) Descrie România într-un cuvânt. Cum este România TA?

b) Spune-ne care sunt cele 3 direcții prioritare de dezvoltare pentru președintele ales. Spre ce ar trebui să se îndrepte țara pe care fiecare a declarat că o iubește atât de mult.

Mihai Olteanu

a) Libertate.

b) Criza demografică ar trebui adusă în dezbatere publică de către președinte. Ar trebui încurajată familia tradițională. Sistemul educațional trebuie actualizat în funcție de nevoile elevilor și societății. Și aș vrea de la România să acorde cetățenii românilor de peste Prut, pentru a-i atrage pe tinerii de acolo să formeze alături de tinerii deștepți o Românie frumoasă, nouă și modernă.

Mircea Badea i-a acordat nota 10. La fel și Mugur Ciuvică și Oana Zamfir. Radu Tudor i-a oferit nota 9.

Proba 1. România ta - Mihai Olteanu

Florin Bucuțea

a) Identitate - într-o lume globală, noi ne-am păstrat esența.

b) Educație, cultura și atragerea de fonduri. Educație, pentru că vin din mediul rural unde lucrurile nu stau bine, iar în satul natal copiii nu știau cum arată o bibliotecă. Cultură, pentru că este imaginea noastră în fața Europei. Avem lucruri frumoase și trebuie să înflorim acolo unde am fost sădiți. Fonduri europene, pentru că sunt și alte domenii prioritare care se pot rezolva prin atragerea de fonduri.

Pentru faptul că e membru PSD și pentru că e primul PSD-ist care spune că vrea să atragă fonduri europene, Radu Tudor i-a acordat nota 10. Mugur Ciuvică a fost impresionat de problematica bibliotecii și i-a acordat 10, în timp ce Mircea Badea l-a recompensat cu nota 10 pentru curajul de a spune că e PSD-ist și, deci, în război cu președintele României. Iar Oana Zamfir a încheiat seria cu un 10 pe linie.

Proba 1. România ta - Florin Bucuțea

----

Cristina Bălăucă are 44 de ani și reprezintă Colegiu Național ”Mihai Eminescu” din Botoșani. Crstina s-a născut în Cobălău și a fost profesor și în Flămânzi. Participă la concurs considerând că este un exemplu de bună practică și ca elevii să arate că se pot face multe lucruri.

Citiți și Povestea Cristinei Bălăucă

Didel Bădărău are 59 de ani și s-a născut în județul Vaslui. Locuiește de 33 de ani în Galați și a fost inspector-șef Poliția de Frontieră Galați. S-a pensionat în urmă cu câțiva ani. Acum construiește și amplasează basoreliefuri în diverse locuri din țară. A înființat Asociația “Frontiera Gălățeană” în 2006.

Vezi aici Povestea lui Didel Bădărău

Olteanu Mihai are doar 16 ani, e din Râmnicu Sărat și s-a înscris în competiție fiindcă Țam considerat că nu am o alternativă politică reală în momentul de față, nu ma reprezintă niciun partid politic".

Vezi aici Mihai Olteanu, un elev de 16 ani din Râmnicu Sărat, finalist în concursul #1 România

Florin Bucuțea are 24 de ani și este din Dăișoara, județul Brașov. Tânărul a fost consilier la Ministerul Fondurilor europene.

Vezi aici Povestea lui Florin Bucuţea

Carmen Turcu are 30 de ani și e din Medgidia Constanța. A lucrat într-o companie în port, în domeniul petrolier, departamentul de radio comunicații și apoi cel de calitate.

Vezi aici Povestea lui Carmen Turcu

Cristian Mititelu are 30 de ani, este din București și lucrează la ANAF, la Direcția de Mari Contribuabili. S-a înscris la concurs pentru că „sunt in asentimentul multora dintre telespectatori. Plus, să auzi și o altă idee decât ce aud la serviciu sau ce citesc pe rețelele sociale. Avem dreptul la o altă opinie”.

Citiți și Cristi Mititelu, un funcționar public din Capitală, finalist în concursul #1 România

Zsok Donat are 50 de ani și e din Târgu Mureș. S-a născut în Mdiaș și este tâmplar de când se știe. Cel mai mult îi admiră pe Petre Daea, Teodorovici, Zamfir, dar și pe Viorica Dăncilă.

Vezi aici Povestea lui Zsok Donat din Târgu Mureş

Liviu Calafeteanu are 25 de ani și locuiește în București. Este născut în Drobeta Turnu Severin și își caută un job stabil. Liviu speră că România va arăta mai bine în următorii 25 de ani.

Vezi aici Povestea lui Liviu Calafeteanu