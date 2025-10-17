100 de jandarmi păzesc blocul distrus de explozia din Rahova. Oamenii sunt sfătuiţi să evite apropierea de perimetrul restricționat

Trei oameni au murit, iar alţi 20 au fost răniţi în urma deflagraţiei puternice din Sectorul 5 al Bucureştiului. Sursa foto: Facebook/Jandarmeria Română

Aproximativ 100 de jandarmi, împreună cu structurile Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și autorități locale, vor rămâne pe timpul nopții în zona afectată de explozia de la blocul din Sectorul 5 al Capitalei, pentru asigurarea măsurilor de ordine publică și prevenirea accesului neautorizat, atât în imobilul afectat de deflagrație, cât și în perimetrul delimitat.

"Zona din jurul blocurilor afectate rămâne în continuare restricționată, iar jandarmii sunt prezenți pentru delimitarea și securizarea perimetrului", s-a precizat într-un comunicat al Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București (DGJMB) transmis, vineri seara. Potrivit celor mai noi informaţii, trei oameni au murit, iar alţi 20 au fost răniţi în urma deflagraţiei puternice din Sectorul 5.

Jandarmeria recomandă în continuare cetățenilor să evite apropierea de perimetrul restricționat, să respecte indicațiile forțelor de ordine aflate la fața locului, să nu intervină pe cont propriu și să nu împiedice în niciun fel acțiunile echipelor de intervenție.

"Mulțumim tuturor celor care au înțeles să respecte recomandările forțelor de ordine și să coopereze cu acestea", arată sursa citată.

Procurorii au deschis o anchetă pentru explozia din Cartierul Rahova

Procurorii au deschis un dosar penal in rem, în care sunt efectuate cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere din culpă care a avut ca urmare producerea unui dezastru, în legătură cu explozia care a avut loc vineri dimineaţă într-un bloc din cartierul Rahova, soldată cu trei morţi.

Dosarul a fost deschis iniţial de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, însă a fost preluat între timp de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

"În vederea aflării adevărului judiciar şi stabilirii împrejurărilor concrete care au condus la producerea exploziei, identificării persoanelor responsabile în scopul stabilirii răspunderii penale a acestora, sunt administrate mijloace de probă specifice acestui gen de cauze, respectiv efectuarea cercetării la faţa locului, audieri de martori, ridicarea de înscrisuri, expertize tehnice, precum şi orice alte mijloace apreciate a fi concludente şi utile. Activităţile sunt efectuate cu sprijinul lucrătorilor de poliţie din cadrul IGPR - Direcţia de Investigaţii Criminale, Serviciului Omoruri şi Serviciului Vătămări şi Ucideri din Culpă din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti", anunţă Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

Explozia a avut loc vineri dimineaţa într-un bloc cu opt etaje de pe Strada Vicina, iar în urma deflagraţiei etajele 5 şi 6 ale imobilului s-au prăbuşit. Suflul exploziei a fost atât de puternic, încât a spart geamurile de la un liceu aflat în apropiere.

Primele echipaje de intervenţie au ajuns la locul evenimentului la ora 09:15, timpul de răspuns fiind de şapte minute, urmate, în dinamică, de alte forţe de intervenţie. Astfel, la locul exploziei au fost prezente 300 de cadre ale ISUBIF, 125 de jandarmi şi 72 de poliţişti.

În acest moment, sunt trei persoane decedate, iar alte 13 au fost rănite, fiind transportate la spital.

Salvatorii prezenţi la faţa locului au asigurat atât evacuarea locatarilor din imobilul afectat, cât şi din imobilele din vecinătate, inclusiv 700 de elevi şi 40 de cadre didactice din cadrul Liceului Teoretic "Dimitrie Bolintineanu".