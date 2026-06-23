100 de tone de deşeuri, oprite să intre în România. Mii de camioane au fost controlate în premieră cu scanerul mobil cu raze X Roboscan

Mii de camioane au fost controlate în premieră cu scanerul mobil cu raze X Roboscan. Sursa foto: Garda de Mediu

Garda de Mediu anunţă că, în perioada 15–19 iunie 2026, a desfăşurat o acţiune amplă de control pe rutele cu risc ridicat din România, pentru a depista transporturile ilegale de deșeuri. Astfel, pe principalele coridoare de transport şi în zonele de intrare în ţară, au fost controlate 4.000 de camioane cu scanerul mobil cu raze X Roboscan, folosit în premieră. Au fost oprite la intrarea în ţară aproape 100.000 de kilograme de deşeuri.

"Camioane scanate cu raze X, transporturi verificate pe principalele coridoare rutiere și aproape 100 de tone de deșeuri oprite înainte să intre în România. Așa arată bilanțul Operațiunii WiSE 2026, una dintre cele mai importante acțiuni desfășurate în acest an pentru prevenirea transferurilor ilegale de deșeuri.

În perioada 15–19 iunie 2026, Garda Națională de Mediu a participat, alături de Poliția de Frontieră Română, Poliția Română, Autoritatea Vamală Română și ANPC, la o acțiune amplă de control pe rutele cu risc ridicat.

Elementul central al operațiunii a fost folosirea, în premieră, a sistemului ROBOSCAN ML64, scaner mobil cu raze X pentru autovehicule de mare tonaj, achiziționat prin PNRR. Echipamentul a permis verificarea rapidă, neintruzivă, a camioanelor, semiremorcilor și containerelor, fără descărcarea mărfii", au transmis autorităţile.

Ce este scanerul mobil cu raze X Roboscan

"Practic, autoritățile au avut la dispoziție un instrument care poate „vedea” în interiorul transporturilor: compartimente ascunse, diferențe de densitate, mărfuri nedeclarate sau încărcături în care deșeurile sunt disimulate sub forma unor bunuri personale ori produse second-hand.

Rezultatele confirmă eficiența acestui tip de control:

4.091 de transporturi verificate pe principalele coridoare de transport și în zonele de intrare în România;

99.790 kg de deșeuri oprite la intrarea în țară și neacceptate pe teritoriul României;

20.440 kg de deșeuri oprite de la export, ca urmare a neconformităților constatate

264.475 kg de deșeuri introduse sub sigiliu, pentru verificări detaliate la destinație și pentru confirmarea trasabilității;

60.000 lei sancțiuni contravenționale aplicate pentru încălcarea legislației de mediu.

În total, peste 384 de tone de deșeuri au fost fie blocate, fie plasate sub control strict, astfel încât traseul, destinația și modul de gestionare să poată fi verificate până la capăt.

Ce deşeuri au găsit inspectorii

Transporturile vizate au inclus categorii de deșeuri cu risc ridicat de neconformare:

anvelope uzate;

deșeuri de echipamente electrice și electronice;

deșeuri din construcții și demolări;

deșeuri textile;

deșeuri declarate necorespunzător ca bunuri personale sau produse second-hand.

Operațiunea s-a desfășurat în contextul aderării complete a României la Spațiul Schengen, care a schimbat modul de control la frontierele interne. Eliminarea controalelor sistematice nu înseamnă însă eliminarea vigilenței. Dimpotrivă, verificările devin mai mobile, mai bine țintite și bazate pe analiza de risc.

Pentru Garda Națională de Mediu, Operațiunea WiSE 2026 arată că lupta împotriva transferurilor ilegale de deșeuri intră într-o etapă nouă: controale mai rapide, intervenții mai precise și tehnologie modernă folosită direct în teren.

Prin cooperarea dintre instituții și prin utilizarea sistemului ROBOSCAN ML64, autoritățile au putut verifica mai eficient transporturile suspecte și au prevenit introducerea în România a unor cantități importante de deșeuri care nu respectau condițiile legale.

Garda Națională de Mediu va continua acțiunile de control pentru prevenirea introducerii ilegale a deșeurilor în România, cu accent pe trasabilitate, verificări la destinație și intervenții ferme acolo unde există suspiciuni privind încălcarea legislației de mediu.", a mai transmis Garda de Mediu.