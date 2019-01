3 motive pentru a apela la o casa de avocatura New Law (P)

In prezent, piata avocaturii din Romania tinde sa se desprinda de principiile clasice in care a fost ancorata ani de-a randul si sa urmeze o noua perspectiva: abordarea New Law. Noul concept juridic isi propune sa eficientizeze modul de punere in aplicare a serviciilor juridice si imbunatatirea lor la standarde occidentale. Pe acest principiu a fost fondata si casa de avocatura AndrewID, care s-a nascut din nevoia puternica a clientilor de a experimenta o evolutie a serviciilor de avocatura si de a privi relatia avocat-client nu doar din prisma problemelor cu care se confrunta, ci si din perspectiva solutionarii lor. In cele ce urmeaza, iata care sunt principalele motive pentru a apela la o asemenea casa de avocatura guvernata de principiul New Law!

Eliminarea tarifarii orare

O casa de avocatura profesionista pune pe primul loc relatia pe care si-o construieste cu clientii sai, astfel incat acestia sa fie intotdeauna avantajati. Si pentru ca de cele mai multe ori costurile sunt principala problema atunci cand vine vorba de serviciile juridice, AndrewID a eliminat timesheet-urile, facturarea orara, discutiile cu clientii referitoare la timpul alocat unui task. Cu alte cuvinte, fata de o casa de avocatura bazata pe principii traditionale, aceasta societate de avocati New Law isi propune sa valorifice serviciile juridice pe care le livreaza si sa se axeze pe performanta si solutionari rapide.

Comunicare reala

Exista multe societati de avocati care inca mai comunica cu clientii lor prin intermediul unui limbaj juridic greu de descifrat care nu are intotdeauna scopul de a clarifica problemele cu care se confrunta acestia. O casa de avocatura bazata pe conceptul New Law ofera un avantaj enorm in privinta informatiilor pe care fiecare client in parte trebuie sa le primeasca, mai ales atunci cand intervin modificari. Specialistii AndrewID sunt de parere ca avocatii ar trebui sa foloseasca un limbaj uzual, simplu de inteles, pentru ca feedback-urile clientilor sa fie intotdeauna pozitive. In plus, cele mai multe relatii din acest domeniu se creeaza datorita procesului de comunicare, asadar acesta trebuie imbunatatit si utilizat la capacitate maxima.

Tehnologie inovatoare

O casa de avocatura profesionista va intelege inca de la bun inceput ca tehnologia este in continua evolutie, prin urmare aceasta poate fi de mare ajutor atunci cand vine vorba de mentinerea relatiilor cu clientii firmei. Avocatii AndrewID investesc constant in echipamente tehnologice care sa le permita eficientizarea comunicarii cu clientii de la distanta si extinderea serviciilor juridice in online. Gratie flexibilitatii si viziunii moderne, casa de avocatura AndrewID accepta chiar si plata onorariilor in criptomonede.

Dincolo de munca propriu-zisa pe care o realizeaza si profesionalismul de care da dovada, casa de avocatura AndrewID se bazeaza intotdeauna pe binele colectiv al echipei si pe programul flexibil. O astfel de abordare asigura o comunicare mai buna intre membrii echipei, iar rezultatele sunt vizibil imbunatatite. Pentru consiliere juridica si servicii in-house, Andrewid.ro pune la dispozitia clientilor sai o oferta variata de servicii de specialitate din diferite ramuri ale dreptului precum Drept Comercial, Drept Administrativ, Drept Fiscal etc.