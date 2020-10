30 de copii au murit la spitalul "Marie Curie" pentru că medicii nu au avut cu ce să-i trateze. Apel disperat al medicului Cârstoveanu: "Astăzi am avut doi morţi"

Cătălin Cârstoveanu, şeful secţiei de Terapiei Intensivă de la spitalul "Marie Curie" din Bucureşti a vorbit la "Sinteza Zilei" despre un adevăr ascuns până acum de autorităţi. În ultimul an, 30 de bebeluşi au murit în saloanele spitalului pentru că medicii nu au avut dotările necesare să-i salveze.

"Au murit 30 de copii pentru că stau pe listele de aşteptare. Sumele alocate pentru acţiunile prioritare scad de la an la an, deşi memoriile sunt tot mai importante în acest mod. Atenţia pentru pediatre, în ţara aceasta, nu are nicio legătură cu ceea ce înseamnă adulţii."

"Anul acesta, şi mai trist, înţelegem ce înseamnă pandemia, toţi avem cunoscuţi, prieteni bolnavi, însă aceste atitudini discreţionare sunt convins că ne vor costa pe termen lung." - a spus medicul Cârstoveanu.

Specialistul a dat exemplul unui caz de săptămâna trecută, când un copil cu o afecţiune foarte gravă a fost operat şi trebuia să iasă pe circulaţie extra-corporeală. "Tot ceea ce înseamnă această circulaţie extra-corporeală s-a cumpărat pe caiet, pentru că nu avem bani" - a explicat doctorul Cârstoveanu.

Întrebat de Mihai Gâdea dacă a fost sunat de cineva din ministerul Sănătăţii după ce astăzi a făcut dezvăluirea celor 30 de bebeluşi care au murit pentru că spitalul nu i-a putut trata, din lipsă de fonduri, medicul Cârstoveanu a răspuns că nu primit niciun telefon.

Medicul a explicat care este una din marile probleme ale spitalului, nerezolvată de mai bine de un an - lipsa unui specialist în medicaţia copiilor.

"De un an de zile îi rog - Daţi-ne un farmacist clinician lângă noi care să verifice întotdeauna ceea ce scriem pentru că sunt erori de medicaţie. România nu are erori de medicaţie pe nicărieri, în SUA mor mii de oameni de erori de medicaţie, noi nu avem erori de medicaţie şi facem un ping pong al hârtiilor de un an de zile. Asta înseamnă ajutorul, de acolo să vină impunerea, de acolo să fim traşi la răspundere." - a explicat renumitul medic.