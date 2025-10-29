4 români, dați în urmărire internațională, au fost prinși în state UE și aduși în România. De ce au fost condamnați

Cei patru români au fost aduși în țară de Poliția Română în perioada 27 - 28 octombrie 2025. Foto: Hepta

Patru bărbați dați în urmărire internațională de autoritățile române pentru omor, trafic de droguri și furt, care au reușit să fugă din țară, au fost prinși în Italia și Germania. Cei patru au fost arestați de autoritățile din cele două țări și aduși înapoi în România. Trei dintre ei au de ispășit pedepse cu închisoarea în urma unor condamnări definitive, iar pe numele celui de-al patrulea a fost emis un mandat de arestare preventivă.

Astfel, la data de 27 octombrie 2025, polițiștii au adus în țară un bărbat, de 28 de ani, din Bacău, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de omor. Acesta a fost adus din Italia, având emisă pe numele său, de către Tribunalul Brăila, o sentință penală de 2.377 de zile.

Giani Ionuț Coman a terorizat sătenii din două localități din județul Bacău începând cu vârsta de 16 ani. În noiembrie 2013, acesta a intrat în locuința unor vecini și l-a bătut pe bărbat și a violat-o pe partenera lui. Judecătorii au decis să fie cercetat în stare de libertate, iar o lună mai târziu a intrat în casa unui bărbat de 77 de ani și l-a înjunghiat mortal cu un cuțit. Atunci a fost condamnat la 15 ani de închisoare, din care o parte din pedeapsă urma să fie săvârșită într-un centru de detenție pentru minori.

Cel de-al doilea bărbat adus în țară, la data de 28 octombrie 2025, un tânăr de 24 de ani din Vrancea, era urmărit internațional pentru săvârșirea de infracțiuni rutiere. Acesta a fost adus din Germania, având emis pe numele său, de către Judecătoria Focșani, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 4 ani și 11 luni.

De asemenea, tot la data de 28 octombrie 2025, a fost adus în țară un bărbat, de 20 de ani, din Vaslui, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri. Acesta a fost adus din Germania, având emis pe numele său, de către Tribunalul Vaslui, un mandat de arestare preventivă.

La aceeași dată, a fost adus în țară un bărbat, de 27 de ani, din Olt, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii furt. Acesta a fost adus din Germania, având emis pe numele său, de către Judecătoria Slatina, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea 2 ani.

Toți au fost transferați la închisoare, respectiv într-un centru de arest preventiv.