A fost amenajată prima parcare publică dotată cu panouri fotovoltaice în Sectorul 4. Băluță: „Acoperă costurile iluminatului parcării”

Daniel Băluță a anunțat că energia rezultată acoperă și costurile iluminatului parcării / sursă foto: Facebook- Daniel Băluță

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a transmis, luni, într-un mesaj pe Facebook, că a fost amenajată prima parcare publică dotată cu panouri fotovoltaice din București.

„Avem deja prima parcare publică dotată cu panouri fotovoltaice.

Energia rezultată acoperă atât costurile curentului electric aferent spațiilor comune ale blocului din apropierea parcării, cât și pe cele ale iluminatului parcării”, a explicat Daniel Băluță în mesaj.

De asemenea, în ceea ce privește investițiile, Daniel Băluţă anunța, în urmă cu câteva luni, că un nou teatru va fi construit în Sectorul 4.

„Este un privilegiu să avem, astăzi, posibilitatea să începem şi ultima promisiune pe care am făcut-o în anul 2020. Am promis că vom face un teatru şi astăzi am început în mod efectiv construcţia acestui obiectiv de care comunitatea noastră, şi nu numai, are nevoie. În ultimii ani, de altfel, comunitatea Sectorului 4 a adoptat o viziune modernă şi durabilă de dezvoltare.

Dovadă sunt străzile curate, iluminate, infrastructura educaţională, creşele, grădiniţe, şcolile, liceele, infrastructura sanitară, unităţile medicale pe care deja le-am finalizat şi pe cele pe care le-am început şi le vom începe. Infrastructura de transport, pasajele, lărgirile şi toate acestea sunt obiective realizate cu un aport important din bugetul local, pe de o parte, pe de altă parte din programe guvernamentale şi, mai presus decât orice, din bani europeni, pentru că banii europeni, apartanenţa la Uniunea Europeană a reprezentat o şansă pentru comunitatea Sectorului 4 de dezvoltare”, a declarat Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4, în urmă cu câteva luni.