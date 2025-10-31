A fost reținut după ce s-a urcat la volan fără permis, băut, fără asigurare și cu mașina neînmatriculată

Pragul legal de alcoolemie în România este de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat. FOTO: Hepta

Un bărbat de 42 de ani, din municipiul Onești, s-a urcat la volan băut, fără să aibă permis, fără asigurare RCA și cu mașina neînmatriculată. Bărbatul a fost reținut de polițiști, relatează Agerpres.

Bărbatul a fost depistat la volan deşi nu deţine permis de conducere şi se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, a precizat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bacău.

Etilotestul a arătat că bărbatul avea o alcoolemie de 1,4 mg/l alcool pur în aerul expirat, mult peste limita legală. Pragul legal de alcoolemie în România este de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat. Peste această limită, conducerea unui vehicul constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani.



„Ulterior a fost condus la spital unde a refuzat recoltarea mostrelor biologice de sânge”, a mai precizat IPJ Bacău.

Polițiștii au descoperit apoi că nici mașina nu era înmatriculată și bărbatul nu avea nici asigurare RCA.

„Autoturismul înmatriculat în Finlanda avea înmatricularea suspendată şi nu deţinea poliţă de răspundere civilă obligatorie", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Bacău, comisarul Cătălina Creţu.



Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunilor de conducere a unui vehicul fără permis, refuz de recoltare de mostre biologice de sânge şi punerea în circulaţie a unui autoturism neînmatriculat