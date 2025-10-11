A fost vijelie cu grindină în 11 localități din Călărași: o mașină în care se afla o familie cu trei copii a derapat de pe șosea

11 localități din județul Călărași au fost sâmbătă, între orele 14:45 - 15:45, sub cod galben de vreme severă. Foto: colaj Antena 3 CNN/Facebook.com/Meteoplus

Mai multe localități din județul Călărași au fost, sâmbătă, sub cod galben de vreme severă. Timp de o oră a plouat torențial, vântul a bătut cu viteze de 60 km/h la rafală și a căzut grindină. Grindina a fost atât de abundentă, încât a acoperit drumurile, iar o mașină a derapat de pe șosea. În autoturism se afla o familie cu trei copii. Cu toții au fost scoși din mașină de un plutonier aflat în afara programului și de câțiva localnici care au văzut autoturismul răsturnat pe marginea drumului.

Imagini publicate de Meteoplus pe rețelele sociale arată cât de puternică a fost vijelia cu grindină.

11 localități din județul Călărași au fost sâmbătă, între orele 14:45 - 15:45, sub cod galben de vreme severă. A plouat torențial și a căzut atât de multă grindină încât a acoperit curțile oamenilor.

În localitatea Floroaica, o mașină în care se afla o familie cu trei copii a derapat și a ieșit de pe șosea din cauza grindinei care a acoperit drumul, a anunțat Jandarmeria Română.

Un plutonier aflat în afara programului a fost martor la accident și a intervenit imediat, alături de alți localnici, pentru a ajuta familia prinsă în mașina răsturnată pe marginea drumului.

„Nu am stat pe gânduri. Erau copii mici în mașină și era clar că aveau nevoie de ajutor”, a declarat plt. adj. șef Andrei Tatu.