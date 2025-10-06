A început exerciţiul militar "Poseidon". Marea Neagră devine teatru de război pentru 800 de militari

La exerciţii participă şi vânătorul de mine M270 "Slt. Ion Ghiculescu", care poate neutraliza minele de la suprafaţă, cât şi cele de pe fundul apei. Foto: Captură Antena 3 CNN

Marea Neagră se transformă în teatru de război pentru exerciţiul Poseidon. Aproximativ 800 de militari, români şi străini, nave de război, elicoptere Puma, drone subacvatice, dar și scafandrii specializați în distrugerea minelor marine participă la manevrele militare. Exercițiul militar "Poseidon" se desfăşoară până pe 10 octombrie, în apele teritoriale ale României.

"Poseidon" este un exercițiu anual, conceput pentru a îmbunătăți interoperabilitatea în domeniul luptei împotriva minelor marine, și este organizat alternativ de către Forțele Navale ale României și ale Bulgariei, potrivit unui comunicat al Forţelor Navale Române.

La ediția din acest an a exercițiului vor participa 800 militari din țara noastră și din alte 12 state partenere (Belgia, Bulgaria, Canada, Franța, Grecia, Italia, Polonia, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Statele Unite ale Americii, Suedia și Turcia), precum și din cadrul a două structuri NATO: MARCOM – Comandamentul Maritim Aliat și NATO NMW COE – Centrul de Excelență pentru Lupta Contra Minelor.

"Odată cu începerea războiului (N.r. - din Ucraina), în aprilie a apărut și prima mină. Ne-am recalibrat planurile, au fost recomandate pase și drumuri în partea de vest a Mării Negre. Avem 11 nave care verifică aceste rute și pase recomandate, ca să oferim siguranță navelor civile și militare. De la începutul războiului au fost 140 de mine, iar în apele noastre 6 mine", a explicat Contraamiralul Cornel Cojocaru, comandatul Flotei Navale Române.

Forțele Navale Române vor participa la exercițiu cu peste 500 militari, opt nave de luptă și diferite structuri care acoperă gama de misiuni specifice luptei împotriva dispozitivelor explozive, potrivit Forţelor Navale.

"Vom avea serii de exerciții din domeniul luptei la suprafață, vom avea exerciții de reaprovizionare pe mare cu transfer de materiale uşoare, de respingere a atacului aviației inamice. Avem un număr de 4 nave de la Forțele Navale Române, Turce și Bulgare. Suplimentar, mai avem fregata Mărășești", a subliniat Comandorul Cristian Abaianiţi, comandatul divizionului 146.

La exerciţii participă şi vânătorul de mine M270 "Slt. Ion Ghiculescu", care poate neutraliza minele de la suprafaţă, cât şi cele de pe fundul apei.

"Această navă poate executa reale exerciții de neutralizare a tuturor minelor marine atât de la suprafața apei, cât și cele în imersiune, între ape sau pe fundul apei. Avem echipament de detecție cu care se execută cercetarea contraminelor subacvatice", a adăugat Căpitanul-comandor Denis Giuberea, comandatul vânătorului de mine M270 "Slt. Ion Ghiculescu".