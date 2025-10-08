A murit bateristul de la Direcția 5. Marius Keseri avea 60 de ani

<1 minut de citit Publicat la 16:59 08 Oct 2025 Modificat la 17:08 08 Oct 2025

Marius Kesseri avea 60 de ani. Foto: Direcția 5/Facebook.com

Trupa Direcția 5 a anunțat, miercuri, că a murit bateristul Marius Keseri. „Am fost împreună 30 de ani. Îți mulțumim din suflet! RIP Marius Keseri”, a scris formația într-o postare pe Facebook. Trupa nu a oferit informații suplimentare cu privire la decesul toboșarului.

Cunoscut de colegi și prieteni sub porecla „Tete”, Marius Kesseri avea 60 de ani. El a făcut parte din formația Direcția 5 timp de trei decenii, contribuind la cele mai îndrăgite melodii ale trupei.

Formația a anunțat că Marius Keseri a murit, în după-amiaza zilei de miercuri. Direcția 5 nu a dat detalii suplimentare cu privire la decesul bateristului.

În câteva minute, la postarea formației s-au strâns zeci de comentarii ale fanilor, care au deplâns moartea artistului.

Marius Keseri s-a născut pe 7 martie 1965. Faima în calitate de toboșar a cunoscut-o alături de formația Direcția 5. S-a alăturat formației de pop-rock în 1996 și a contribuit la succesul unor piese precum „Am nevoie de tine”, „Obsesia”, „Primul meu sărut” sau „Vreau să mă îndrăgostesc”.

Înainte să devină un membru al trupei Direcția 5, Keseri a fost baterist la ex-Quartz, Voltaj, Vali Sterian & Compania de sunet, Metrock, Voltaj '88.