A murit Costică Dafinoiu, legendă a boxului românesc şi medaliat la Olimpiada de la Montreal din 1976

Costică Dafinoiu s-a stins din viaţă la 68 de ani, iar ultimii ani şi i-a dedicat tot sportului, la clubul CSM Brăila, acolo unde i-a învăţat pe tineri şi pe copii tainele boxului.

Costică Dafinoiu s-a născut la 6 februarie 1954 în comuna Viziru din Brăila, iar la Jocurile Olimpice de la Montreal, din anul 1976, a cucerit medalia de bronz.

"Am boxat, prima dată, cu un pugilist din Costa Rica, pe care l-am învins la puncte. Am avut apoi un meci cu un negru din Bermude. În semifinală, am boxat cu Xisto Soria, din Cuba, de care am fost învins prin RSC, în repriza a 2-a. Am câştigat medalia de bronz", povestea fostul mare campion.

Retras din activitate în 1981, a urmat Școala de antrenori, iar după absolvirea acesteia a devenit antrenor de box în Brăila, la fostul Box Club, devenit ulterior CSM Brăila, acolo unde a activat între 1999 și 2019.

Pentru întreaga carieră, atât în ring cât și lângă acesta, Costică Dafinoiu a primit titlul de Maestru al Sportului.