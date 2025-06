A murit Eugen Doga. Marele compozitor din Republica Moldova avea 88 de ani

Compozitorul moldovean Eugen Doga a murit la vârsta de 88 de ani. Foto: Agerpres

Compozitorul și academicianul Eugen Doga a încetat din viață marță la vârsta de 88 de ani. Anunțul a fost făcut de Ministerul Culturii al Republicii Moldova, printr-un mesaj publicat pe pagina sa oficială de Facebook. Pentru a-i aduce un omagiu maestrului, ziua funeraliilor sale va fi declarată zi de doliu național în Republica Moldova.

'Eugen Doga a plecat, astăzi, să compună muzică pentru îngeri. Tristă zi de vară. Dumnezeu ni l-a luat la el pe Eugen Doga. Când, în mod firesc, ar fi trebuit să celebrăm viața, ne luăm rămas-bun de la cel care a transformat sunetul în lumină: compozitorul, pedagogul, omul de cultură Eugen Doga. A plecat în tăcerea cerească cel care ne-a făcut cunoscuți în lume prin muzica sa nepământeană, vibrând între Eminescu și lacrimă, între vals și eternitate', se arată în mesajul instituției, preluat de Agerpres.

Născut pe 1 martie 1937, în satul Mocra din raionul Rîbnița, Eugen Doga a fost un simbol al culturii moldovenești și una dintre cele mai respectate figuri ale muzicii est-europene. Cu o carieră de peste șase decenii, a compus muzică de film, balet, corală și instrumentală, creând un univers sonor inconfundabil, în care sensibilitatea, romantismul și rădăcinile folclorice s-au împletit armonios.

A devenit cunoscut pe plan internațional prin coloanele sonore ale filmelor regizate de Emil Loteanu, precum 'Lăutarii', 'Tandra mea fiară' și 'Maria, Mirabela'. Valsul din 'Tandra mea fiară' a fost inclus de UNESCO în lista capodoperelor muzicale ale secolului al XX-lea și a răsunat pe marile scene ale lumii, inclusiv la Jocurile Olimpice.

Eugen Doga a fost autorul baletului 'Luceafărul', inspirat de poemul lui Mihai Eminescu, și al numeroase lucrări simfonice, corale și de cameră. A compus muzică pentru peste 200 de filme, fiind unul dintre cei mai prolifici compozitori din fostul spațiu sovietic.

Distins cu titlul de Artist al Poporului al U.R.S.S., cu Ordinul Republicii Moldova și cu Ordinul Steaua României, Eugen Doga a fost nu doar un creator de excepție, ci și un promotor al valorilor culturale românești și europene. A sprijinit constant tinerii muzicieni și a pledat pentru unitatea culturală dintre Moldova și România.

În ultimii ani, deși în vârstă, a rămas activ, participând la evenimente, scriind muzică și fiind omagiat de comunități culturale din întreaga lume. Ultimele sale apariții publice au avut loc în martie și iunie 2025, când a fost sărbătorit la Chișinău și la Bookfest București.

'Republica Moldova pierde astăzi un ambasador al muzicii și sufletului său, dar moștenirea lui Eugen Doga va continua să inspire generații întregi, dincolo de timp și granițe', precizează Ministerul Culturii de la Chișinău.

'Astăzi, când notele sale rămân suspendate în aer, când valsurile lui se aștern peste amintire, îi spunem cu durere, dar și cu recunoștință: Drum lin, Maestre! Să-ți fie eternă amintirea, acolo unde ai plecat să compui muzică pentru Dumnezeu...', este mesajul publicat de Ministerul Culturii.

'Familia este portul meu originar', spunea maestrul moldovean. În jurul său, familia a fost o ancoră tăcută și un sprijin constant. Soția sa, Natalia, i-a fost îngerul păzitor, iar fiica sa, Viorica, i-a dus și îi va duce mai departe talentul, însă în altă formă de artă - filmul documentar, informează portalul Știri.md.

Maia Sandu anunță doliu național în ziua funeraliilor compozitorului Eugen Doga

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a exprimat marți profundul regret pentru decesul marelui compozitor Eugen Doga și a anunțat doliu național în ziua funeraliilor acestuia, se menționează într-un comunicat al președinției de la Chișinău, transmis spre difuzare AGERPRES.

Maia Sandu a transmis sincere condoleanțe familiei, apropiaților și tuturor celor care l-au cunoscut pe compozitor.

'Am aflat cu tristețe despre decesul marelui Eugen Doga. Am crescut pe melodiile din filmul 'Maria Mirabela' și am plâns ascultând muzica din 'Lăutarii'. Purtăm cu noi pretutindeni celebrul vals 'Gingașa și tandra mea fiară' (din filmul lui Emil Loteanu) și recunoaștem compozițiile maestrului de la primele note', a spus Maia Sandu.

Pentru a-i aduce un omagiu maestrului, ziua funeraliilor sale va fi declarată zi de doliu național în Republica Moldova. În această zi, drapelele de stat vor fi coborâte în bernă, iar instituțiile publice și cetățenii sunt îndemnați să păstreze un moment de reculegere în memoria marelui compozitor, conform comunicatului citat.