Accident teribil între Brașov și Feldioara: un bărbat a murit, un altul este rănit

Un accident teribil a avut loc joi dimineață, pe Drumul Național 13, între localitățile Brașov și Feldioara. Un bărbat de 65 de ani a murit, iar o altă persoană a fost rănită. În accident au fost plicate trei autovehicule, dintre care două destinate transportului de marfă. Polițiștii nu au stabilit cauza accidentului, dar ancheta preliminară, potrivit informațiilor Antena 3 CNN, arată că șoseaua era udă, vizibilitatea redusă, iar șoferii nu au adaptat viteza la condițiile meteo.

În urma impactului dintre cele trei autovehicule, două persoane au suferit răni grave, iar una dintre acestea, un bărbat de 65 de ani nu a mai putut fi salvat, iar decesul a fost declarat la locul accidentului.

Polițiștii au deschis un dosar penal și urmează să stabilească modul în care s-a produs accidentul. Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, șoseaua era umedă din cauza ploii, iar vizibilitatea redusă, iar accidentul s-ar fi produs pentru că șoferii nu au adaptat viteza la condițiile meteo.

Circulația în zonă se desfășoară îngreunat. Pe durata cercetărilor la fața locului, circulația se va desfășura deviat printr-o parcare din apropiere, potrivit Centrului InfoTrafic.