Accident teribil pe A1: un microbuz și un TIR s-au ciocnit. Nouă persoane sunt rănite

1 minut de citit Publicat la 09:23 31 Oct 2025 Modificat la 09:25 31 Oct 2025

Un TIR și un microbuz s-au ciocnit în apropierea localității Nădlac. Foto: Antena 3 CNN

Un accident teribil a avut loc, vineri dimineață, pe Autostrada A1, la kilometrul 570, pe sensul de mers Arad-Nădlac. Un TIR și un microbuz s-au ciocnit în apropierea localității Nădlac, iar nouă persoane au fost rănite. În imaginile de la locul accidentului se poate vedea cum microbuzul a fost distrus de impact.

În accident au fost implicate nouă persoane, care se află în curs de evaluare medicală la ora publicării acestei știri. Toate victimele sunt conștiente și cooperante, au transmis autoritățile.

› Vezi galeria foto ‹

Intervenția este în dinamică.

La locul accidentului intervin pompierii militari din cadrul Detașamentului Arad, cu o autospecială pentru transport personal și victime multiple, o ambulanță SMURD, o autospecială de stingere și o autospecială de descarcerare.

La fața locului acționează și pompierii voluntari din cadrul SVSU Pecica.

Traficul rutier este oprit pe A1 Deva - Nădlac, la kilometrul 567, pe sensul către Nădlac, în apropierea localității Nădlac, județul Arad, pentru aterizarea elicopterului SMURD.