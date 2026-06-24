Accidentul secret al Elenei Ceaușescu: CNSAS arată raportul Securității despre un episod de care românii n-au aflat: „S-a lovit la cap”

Echipament de interceptare folosit de Securitatea comunistă și raportul despre accidentul Elenei Ceaușescu. Sursa foto: CNSAS via Facebook

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a publicat astăzi documente din arhiva fostei Securități care readuc în atenție un episod puțin cunoscut din 1979: un accident rutier în care ar fi fost implicată Elena Ceaușescu, eveniment ținut secret de autoritățile comuniste și care, în lipsa confirmărilor oficiale, a circulat ulterior ca legendă urbană. „Accidentul secret. Adevăr sau legendă urbană?”, scrie CNSAS în postare.

Potrivit materialelor prezentate, secretomania regimului comunist a făcut ca incidentul să nu fie comunicat publicului, iar informațiile din presa internațională să fie cenzurate în România. Nici presa străină nu a avut acces complet la detalii, iar relatările apărute la acel moment au fost fragmentare și contradictorii.

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Elena Ceaușescu a fost implicată într-un accident rutier, în urma căruia a suferit un traumatism cranian sever

CNSAS arată că, în timp, au apărut mai multe versiuni privind modul producerii accidentului. Printre acestea se numără ipoteza potrivit căreia șoferul ar fi evitat un copil, intrând pe contrasens și lovind un alt autovehicul, varianta unei coliziuni din cauza nepăstrării distanței față de mașina din față sau scenariul în care șoferul ar fi pierdut controlul vehiculului pe un carosabil umed și ar fi lovit un copac.

Deși detaliile exacte au rămas neclare, CNSAS subliniază că există certitudinea că Elena Ceaușescu a fost implicată într-un accident rutier, în urma căruia ar fi suferit un traumatism cranian sever și ar fi lipsit temporar din spațiul public.

Un element considerat relevant în documentele prezentate este un telex transmis din București de un corespondent al agenției France Presse, aflat în România pentru Congresul al XII-lea al PCR din noiembrie 1979. Din acesta reiese că informația inițială ar fi apărut în publicația belgiană „La Libre Belgique”, fiind preluată ulterior de corespondenți străini.

Presa străină relata că șoferul Elenei Ceaușescu a murit în accident

În schimburile de telex redate în arhive, Agenția France Presse din Viena întreba despre un posibil accident în care ar fi fost implicată „o înaltă personalitate română”, identificată ulterior ca Elena Ceaușescu. Într-un răspuns transmis de corespondentul AFP, se preciza că accidentul ar fi avut loc cu câteva săptămâni înainte, în timpul vizitei lui Todor Jivkov în România, între București și Sinaia, și că Elena Ceaușescu s-ar fi refăcut între timp, urmând să participe la lucrările congresului.

Același document menționează că, potrivit unor surse din presa străină, șoferul mașinii oficiale ar fi murit în urma accidentului, informație care însă nu este confirmată în mod unitar în toate relatările ulterioare. În alte versiuni, nu există certitudinea decesului acestuia, iar detaliile privind victimele diferă în funcție de sursă.

CNSAS mai arată că Securitatea intercepta în mod sistematic corespondența telex a jurnaliștilor străini acreditați în România și monitoriza activitatea acestora. Printre echipamentele utilizate se număra și un dispozitiv de interceptare tip CT12, conectat pe liniile telex și capabil să copieze integral traficul de mesaje.

Potrivit instituției, lipsa de transparență a regimului comunist și controlul strict al informației au contribuit la apariția unei „legende urbane” în jurul accidentului, alimentată de relatări incomplete, zvonuri și surse externe neconfirmate oficial.

Comunicatul CNSAS „La 17 nov. 1979 Agenția France Presse - Viena adresează lui Dupuy Albert [Dupuis Albert], corespondentul său acreditat la Congres, următorul telex: „După unele știri apărute în ziarul La Libre Belgique, o înaltă personalitate română a fost victima unui grav accident de automobil. Este vorba de Elena Ceaușescu, al cărei șofer a murit în timpul accidentului. Nu poți găsi şi altceva în plus față de aceste rânduri?” În aceeași zi, Dupuy Albert a transmis: „Accidentul a avut loc în urmă cu câteva săptămâni în timpul vizitei lui Jivkov, între București și Sinaia. Dar D-na Ceaușescu, care s-a restabilit între timp, va asista luni la dezbaterile Congresului. Nimic nu confirmă că şoferul ar fi murit în accident. Am aflat din surse particulare că mașina în care se afla D-na Ceauşescu a luat-o spre stânga pentru a evita un copil și că astfel s-a ciocnit cu un autoturism care venea în sens invers. Mă întreb dacă în aceste condiții merită să se facă o informație specială (corespondenţă). Gândesc că ar fi suficient să se facă menţiunea acestui accident în corespondența deschiderii Congresului, pe care vă o voi trimite mâine şi vă sugerez redactarea următoare: ” (D 16328, vol. 1, f. 82-82 verso)