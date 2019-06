Actorul Bogdan Stanoevici explică motivele pentru care candidează la alegerile prezidențiale. „Mama mi-a sădit patriotismul în suflet”

Actorul Bogdan Stanoevici a anunțat la „Punctul de întâlnire” de la Antena 3 că va candida la alegerile preziențiale. A avut o viață artistică plină, e director al Circului Metropolitan, dar acum a decis că a venit momentul să candideze la președinție.

Întrebat de Radu Tudor de candidează, actorul a spus că „Constat că această întrebare m-a urmărit de-a lungul anilor pentru că eu am plecat din România în 1989, m-am căsătorit cu o fată din Franța. Prietenii mă întrebau de ce ai plecat, că erai pe val, jucai, făceai film, făceai teatru, te recunoaștea lumea pe stradă. Și am spus că așa am crezut eu că trebuia, venise momentul. Am considerat că drumul meu trebuia să ia o altă întorsătură. Recunosc că am fost un privilegiat în perioada comunistă, dar nu pentru că aș fi făcut parte din sistem, ci pentru că fiind actor, fiind cunoscut de oameni, aveam porți care se deschideau mai ușor”.

„Am stat 22 de ani în Franța, mi-am făcut meseria de actor, ba chiar am debutat și ca regizor, mi-am dat seama că nu aceasta e calea mea și m-am întors în România. Apoi aceiași prieteni m-au întrebat de ce m-am întors. Am considerat că noi toți avem o temă când venim pe acest Pământ. Și am considerat că tema mea e țara mea și tot ce s-a întâmplat de-a lungul timpului n-a făcut decât să contribuie la formarea mea ca individ. Tema vieții mele trebuie să se termine în România”.

„Sunt două motive pentru care candidez. Unul dintre ele este personal, e legat de mama mea. A fost cea mai importantă persoană din viața mea, m-a crescut de la un an și jumătate singură și a sădit în mine valorile cele mai importante, nu numai ale iubirii, dar și ale patriotismului. Mama mea e undeva printre stele și cu siguranță se bucură că sunt aici. A iubit România exact cum m-a iubit pe mine. Într-o zi, cu lacrimi în ochi, văzând ce se întâmpla în România, mi-a spus că mă roagă ca atunci când va fi pregătit să fac tot ce pot pentru a schimba tot ce e strâmb în România. M-a marcat acest lucru”.