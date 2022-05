Actorul Valentin Uritescu, dus de urgență la spital. Medicii sunt rezervaţi

Actorul în vârstă de 80 de ani are mai mai multe probleme de sănătate. Acesta suferă de o boală asemănătoare cu Parkinson care a fost depistată pe când avea vârsta de 33 de ani. Este vorba despre o boala degenerativă, care afectează sistemul nervos și se manifestă prin mișcări involuntare și necontrolate la nivelul membrelor și capului.

În ultimii ani, boala s-a agravat iar actorul are zile când nu mai poate rosti niciun cuvânt. De aceea, acesta a cerut familiei să îl interneze într-un centru specializat care să îl poată îngriji 24/24 de ore.

Valentin Uritescu, mărturisiri cutremurătoare despre boala sa

În urmă cu mai mulți ani, Valentin Uritescu mărturisea că, atunci când a aflat că suferă de această boală a fost la un pas de sinucidere.

“Timp de doi ani şi ceva am umblat pe la toţi doctorii. Am început cu un medic din Piatra Neamţ. 'Ai Sindrom Extrapiramidal!' Am venit acasă, m-am uitat în Dicţionarul Sănătăţii şi m-am îngrozit: o boală teribilă, degenerativă. Am stat 10 zile internat şi medicul mi-a spus: 'Nu-i chiar Parkinson, dar e cam pe-acolo!'.

Luam un medicament care are nişte reacţii secundare teribile. Îmi venea să mă sinucid. Când mergeam pe stradă şi vedeam un camion, îmi venea să intru în el", mărturisea Valentin Uritescu.

"M-am dus la Icoana Maicii Domnului, am îngenuncheat şi am plâns. Apoi, am ridicat privirea către icoana lui Iisus Hristos: 'Doamne, te rog ajută-mă, mai dă-mi cinci ani, să văd ce se alege din mine!'. Şi mi-a dat treizeci şi ceva de ani!”, a povestit Valentin Uritescu pentru ziarullumina.ro, în 2019.

Cine este Valentin Uritescu

Valentin Uritescu este născut la 4 iunie 1941 într-o localitate din județul Alba. El a interpretat roluri monumentale atât pe scena Teatrului Național București, cât și în filme de cinematograf sau televiziune.

Roluri la TNB:

Ilie (Iţic)- „Take, Ianke şi Cadîr" de Victor Ioan Popa, regia Grigore Gonţa, 2001

Uglis - „Coada" de Paul Everac, regia Paul Everac, 2004

Şeful de post- „Crimă pentru pământ" după Dinu Săraru, dramatizare şi regia Grigore Gonţa, 2002

Bărbierul- „Tărâmul celălalt" de Duşan Kovacevic, regia Horea Popescu, 2002

Salvatore - „Numele trandafirului" de Umberto Eco, regia Grigore Gonţa, 1999

Raspluev- „ Nunta lui Krecinski" de Aleksandr Vasilievici Suhovo- Kobîlin, regia Felix Alexa, 1999

Engstrand - „Strigoii" de Henrik Ibsen, regia Nicolae Scarlat, 1998

Leu- „Tehnica Raiului" de Mihai Ispirescu, regia Dan Micu, 1997

Ghiţă - „Morişca" de Ion Luca, regia George Motoi, 1991

Piscic - „Livada de vişini" de A.P. Cehov, regia Andrei Şerban, 1992

Korey - „Vrăjitoarele din Salem" de Arthur Miller, regia Felix Alexa, 1991

Popa Păcală - „Avram Iancu" de Lucian Blaga, regia Horea Popescu, 1991



Roluri în teatru. Teatrul Lucia Sturdza Bulandra: 1981- 1990

Orgon - „Tartuffe" de J.B.P. Molière, regia Alexandru Tocilescu

Delca - „Dimineaţa pierdută" de Gabriela Adameşteanu, regia Cătălina Buzoianu

Minica, Un vizionar, Gură Strâmbă - „A treia ţeapă" de Marin Sorescu, regia Ion Caramitru

Lagrange - „Cabala bigoţilor" de Mihail Bulgakov, regia Alexandru Tocilescu

Phil Hogan - „Luna dezmoşteniţilor" de Eugene O`Neill, regia Sanda Manu



Teatrul Tineretului Piatra Neamţ: 1968- 1980

Jupân Dumitrache - „O noapte furtunoasă" de I.L. Caragiale, regia Alexandru Dabija

Nastratin Hogea- „Nastratin Hogea" de Mircea Florian, regia Zoe Anghel Stanca

Peter - „Romeo şi Julieta" de William Shakespeare, regia Silviu Purcărete

Lem - „Întunericul" de Iosif Naghiu, regia Constantin Marinescu

Henry Wirz - „Dosarul Andersonville" de Saul Levitt, regia Emil Mandric

Gilles Overech - „Răfuiala" de Philip Massinger, regia Alexandru Dabija



Teatrul Levant

Nicollo- „ Angajare de clovn" de Matei Vişniec

Gardianul, Socrate - „Ultima noapte a lui Socrate" de Ştefan Tanev



Teatrul Constantin Nottara

Salvatorul - „Cine pe cine salvează" de Teodor Mazilu



